Russia: Abbatte droni ucraini sulle regioni russe e sul Mar d'Azov, Kiev: 'Attacchi russi nella regione di Dnipropetrovsk, 26 feriti'

La Russia ha abbattuto droni ucraini sulle regioni russe e sul Mar d'Azov, mentre la Russia ha attaccato la regione di Dnipropetrovsk con missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone. Dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la guerra in Ucraina 'si avvia alla conclusione', qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Ushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi 'presto' a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore, Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione europea, proposto per due volte in una settimana dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Il presidente russo ha indicato l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder come possibile mediatore. Su questo nome sia Berlino sia Bruxelles hanno frenato, ma l'idea del dialogo con la Russia non è stata esclusa. Attacchi di droni russi hanno causato diciotto feriti a Dnipro e due a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorita' delle due regioni ucraine. Nessuno dei feriti risulta al momento in gravi condizioni.

Lo riporta, scrive la Tass, il Ministero della Difesa russo. I velivoli senza pilota sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod, Krasnodar, Kursk, Oryol, Rostov, Tula e Voronež, nonché sulla Repubblica di Crimea e sul Mar d'Azov.

La scorsa notte, le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov. Kiev: 'Attacchi russi nella regione di Dnipropetrovsk, 26 feriti'. Le truppe russe hanno attaccato sei distretti della regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone. Dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la guerra in Ucraina 'si avvia alla conclusione', qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati.

Yuri Ushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi 'presto' a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore, Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione europea, proposto per due volte in una settimana dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Il presidente russo ha indicato l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder come possibile mediatore.

Su questo nome sia Berlino sia Bruxelles hanno frenato, ma l'idea del dialogo con la Russia non è stata esclusa. Attacchi di droni russi hanno causato diciotto feriti a Dnipro e due a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorita' delle due regioni ucraine. Nessuno dei feriti risulta al momento in gravi condizioni





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