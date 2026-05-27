L'ambasciatore russo all'ONU denuncia il rifiuto del visto per il vice ministro Alimov come violazione degli obblighi statunitensi. Si intensifica lo scontro diplomatico mentreature discussioni sul rafforzamento della Carta ONU procedono in un contesto di tensioni globali.

La Russia ha accusato gli Stati Uniti di non aver concesso il visto al vice ministro degli Esteri russo Alexander Alimov per partecipare a una riunione del Consiglio di sicurezza dell' ONU a New York, definendo l'atto una violazione degli obblighi statunitensi come paese ospite dell'organizzazione.

L'ambasciatore russo all'ONU, Vassily Nebenzia, ha dichiarato durante la sessione presieduta dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi che Alimov, responsabile delle questioni ONU, era stato invitato da Wang e che il rifiuto del visto rappresenta un grave atto di indisponibilità nei confronti della presidenza cinese del Consiglio. Nebenzia ha sottolineato che, secondo l'Accordo sulla sede dell'ONU, tutti i funzionari degli stati membri devono avere accesso alla sede newyorkese senza eccezioni.

Il portavoce ONU Farhan Haq ha confermato di aspettarsi che il paese ospite rilasci i visti necessari, notando anche che il ministro iraniano degli Esteri Abbas Araqchi non era presente a New York per un incontro con il segretario generale Antonio Guterres, senza specificare il motivo. Un funzionario del Dipartimento di Stato americano, parlando in condizione di anonimato, ha affermato che gli Stati Uniti prendono sul serio i propri obblighi e che le decisioni di viaggio della delegazione iraniana spettano al governo di Teheran.

L'Iran, da parte sua, ha accusato gli USA di aver violato il cessate il fuoco nella loro guerra dopo raid difensivi statunitensi nel sud del paese. Intanto, la Casa Bianca ha bollato come completamente falsa una notizia della tv di stato iraniana su un presunto accordo con gli USA per ripristinare il traffico nello stretto di Hormuz e ritirare le forze americane dalla regione.

Il ministro cinese Wang Yi ha invitato tutte le parti a rispettare il cessate il fuoco e a trovare un compromesso. Nebenzia ha denunciato che la Carta dell'ONU è sotto forte tensione, accusando i paesi occidentali di doppi standard e rimilitarizzazione di Germania e Giappone, definendole minacce per la sicurezza globale e tentativi di riscrivere gli esiti della Seconda guerra mondiale.

Wang ha sottolineato la necessità di rivitalizzare la Carta in un mondo sempre più instabile, paragonando la civiltà globale a una nave in acque pericolose. Il segretario generale Guterres ha evidenziato che il mondo affronta oggi il numero più alto di conflitti dalla fondazione dell'ONU nel 1945, con rischi nuovi e inesplorati per la pace





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