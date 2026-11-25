The OPCW confirms CS tear gas traces in Ukraine. 34 nations urge Russia to stop using riot-control agents as weapons of war in violation of the Chemical Weapons Convention.

L'Aia, 25 novembre 2024. Funzionari provenienti da 34 paesi e dall'Unione europea hanno emanato mercoledì un sollecito pubblico affinché la Federazione Russa cessi immediatamente l'impiego di gas antisommossa nei teatri di combattimento. Questa dichiarazione congiunta ad alta priorità segue la conferma ufficiale dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ( OPCW), il cui quartier generale si trova in Olanda. L'organismo internazionale di vigilanza ha validato scientificamente la scoperta di tracce di agenti lacrimogeni sul territorio ucraino.

Convalida scientifica delle tracce chimiche

La rivelazione chiave deriva da un'analisi tecnica eseguita su campioni prelevati durante un episodio specifico verificatosi nel settembre 2024. Secondo quanto riportato da Kiev, un drone militare russo ha sganciato una granata in una trincea occupata da soldati ucraini. L'OPCW ha dichiarato in un comunicato stampa formale che i laboratori designati e approvati dal watchdog globale hanno confermato la presenza di un agente antisommossa identificato come CS nei campioni analizzati. La presenza del CS, una forma chimica specifica di gas lacrimogeno, costituisce una violazione diretta dei divieti bellici internazionali.

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Proporzione sistematica delle armi vietate

Le autorità ucraine hanno integrato la segnalazione tecnica con dati statistici allarmanti sul campo di battaglia. Kiev ha comunicato di aver documentato oltre 14.000 casi isolati che coinvolgono munizioni riempite con agenti antisommossa e sostanze chimiche tossiche. Questi incidenti sarebbero stati registrati dalle forze armate russe in prima linea a partire dal 2022, indicando una presunta prassi operativa sistematica e non sporadica. L'Ucraina ha trasmesso un rapporto dettagliato contenente queste evidenze a tutti i 193 paesi membri dell'OPCW, riuniti in assemblea plenaria questa settimana all'Aia.

Posizioni diplomatiche della coalizione occidentale

I ministri per la non proliferazione delle nazioni firmatarie hanno espresso una condanna unanime e netta delle azioni attribuite a Mosca. Tra i firmatari della dichiarazione figurano rappresentanti della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, del Giappone, della Nuova Zelanda e dell'Unione europea nel suo insieme. I documenti ufficiali richiedono la cessazione immediata dell'uso di qualsiasi sostanza chimica tossica e di agenti antisommossa come metodo legittimo di guerra. La coalizione ha anche invitato i membri a intraprendere una serie di passi procedure per l'identificazione ufficiale dei responsabili attraverso i meccanismi di controllo previsti dall'OPCW.

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Contesto strategico e denunce reciproche

La Russia ha rifiutato categoricamente qualsiasi accusa di aver utilizzato munizioni illegali, negando sistematicamente le presunte violazioni del diritto internazionale. Al contrario, Mosca ha formulato accuse gravi verso Kiev, sostenendo che sia l'Ucraina a impiegare queste armi vietate. Analisi precedenti hanno fornito un contesto tattico specifico su questo fenomeno bellico. Reuters ha riferito lo scorso luglio di conclusioni trapelate dai servizi segreti occidentali, le quali indicavano che le forze russe utilizzavano agenti antisommossa per costringere le truppe ucraine a uscire dalle trincee.

Procedura legale e prossime indagini

Lo scopo tattico riportato intelligence sarebbe stato quello di esporre i soldati avversari in campo aperto, rendendoli così facili bersagli per il fuoco diretto. La dichiarazione congiunta recente ha sottolineato che i passi successivi devono includere rigorosamente l'identificazione dei perpetratori in piena conformità con la Convenzione sulle armi chimiche. Gli eventi attuali pongono nuovi interrogativi sul rispetto dei trattati internazionali da parte delle parti in conflitto nel teatro operativo dell'Europa orientale.