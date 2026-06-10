Russia's foreign minister Sergei Lavrov has stated that if Armenia continues to seek membership in the European Union while remaining in the economic bloc, it would be incompatible. Moscow has accused Western countries of interfering in the election and pressured Armenia's prime minister Nikol Pashinyan, who aims to join the EU for Armenia's South Caucasus country. Russia imposed a raft of trade restrictions and threatened to suspend Armenia's membership in the Russian-led regional economic bloc for its EU accession plans, prior to the June 7 election. Russian President Vladimir Putin conveys this news to Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan during a meeting at the margins of an informal CIS leader's summit in Saint Petersburg, Russia on December 22, 2025. Russia attempted to shift the Armenian prime minister's focus to its orbit, particularly after Armenia's disagreement with Azerbaijan over Nagorno-Karabakh and Armenia leaving the CSTO military alliance in 2024. Russia contested Armenia's membership fees and its absence from CSTO joint events as a sign of Armenia's military cooperation with NATO and EU countries. Pashinyan has shifted Armenia's focus to EU membership as an attempt to break free from its melting pot dependence on Moscow.

La Russia afferma che il futuro dell' Armenia nei blocchi militari ed economici post-sovietici deve essere risolto al più presto. Russia n President Vladimir Putin shakes hands with Armenia n Prime Minister Nikol Pashinyan durante un incontro a margine di un vertice informale dei leader delle nazioni che fanno parte della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), a San Pietroburgo, Russia , 22 dicembre 2025.

(La notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere direttamente in italiano il notiziario della Reuters.





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