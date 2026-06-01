Russia attacca Kiev con bombardamenti aerei

La Russia ha lanciato un attacco aereo contro Kiev, causando danni e preoccupazione tra i cittadini. Le autorità cittadine hanno emesso un allarme aereo e chiesto ai residenti di cercare riparo. La stazione della metropolitana è stata trasformata in un rifugio temporaneo per le persone che cercavano di sfuggire ai bombardamenti.

Le persone si rifugiano all'interno di una stazione della metropolitana durante un attacco aereo russo, nel contesto dell'attacco della Russia all' Ucraina , a Kiev , Ucraina , 2 giugno 2026.

Una grande colonna di fumo è stata vista a Kiev nelle prime ore di martedì dopo che le autorità cittadine hanno emesso un allarme aereo e chiesto ai residenti di cercare riparo, secondo un testimone Reuters. Le autorità cittadine hanno emesso un allarme aereo e chiesto ai residenti di cercare riparo, ma non è chiaro se ci siano stati danni o vittime.

Le autorità ucraine hanno dichiarato che la Russia ha lanciato un attacco aereo contro Kiev, ma non hanno fornito ulteriori dettagli. Le persone si sono rifugiate all'interno di una stazione della metropolitana, dove sono state viste persone di tutte le età, tra cui donne e bambini. La stazione della metropolitana è stata riempita di persone che cercavano di sfuggire ai bombardamenti, e molti di loro erano in lacrime.

Le autorità cittadine hanno chiesto ai residenti di rimanere calmi e di non uscire dalle loro case finché non sarà sicuro farlo. La situazione a Kiev è critica e le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini. La Russia ha dichiarato di aver lanciato un attacco aereo contro Kiev per rispondere a un'azione della Ucraina, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Le persone a Kiev sono preoccupate per la loro sicurezza e molti di loro sono stati costretti a lasciare le loro case per cercare riparo. La stazione della metropolitana è stata trasformata in un rifugio temporaneo per le persone che cercavano di sfuggire ai bombardamenti. Le autorità cittadine stanno lavorando per fornire aiuti umanitari e assistenza medica alle persone che ne hanno bisogno. La situazione a Kiev è instabile e le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini.

La Russia ha dichiarato di aver lanciato un attacco aereo contro Kiev per rispondere a un'azione della Ucraina, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Le persone a Kiev sono preoccupate per la loro sicurezza e molti di loro sono stati costretti a lasciare le loro case per cercare riparo. La stazione della metropolitana è stata trasformata in un rifugio temporaneo per le persone che cercavano di sfuggire ai bombardamenti.

Le autorità cittadine stanno lavorando per fornire aiuti umanitari e assistenza medica alle persone che ne hanno bisogno





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