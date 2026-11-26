La Russia attacca navi carico vicino a Odessa. L'Ucraina conferma stop spedizioni cereali dal Mar Nero, con export crollato a 7.6 milioni di tonnellate.

Il primo ministro ucraino Sergiy Koretskyi ha annunciato che la Russia ha attaccato due navi da carico straniere durante la notte, colpite mentre trasportavano oltre 100.000 tonnellate metriche di grano nelle vicinanze del porto di Odessa sul Mar Nero. L'attacco, comunicato giovedì 26 novembre, ha avuto luogo nella zona marittima adiacente a uno dei principali hub commerciali ucraini, confermando la persistentemente aggressiva strategia militare russa contro le infrastrutture portuali.

Stop alle spedizioni cerealicole dal Mar Nero

L'Ucraina ha ribadito che le spedizioni di cereali dai suoi porti chiave sul Mar Nero, situati nell'area di Odessa, si sono interrotte quasi completamente. Questa situazione è dovuta a un'intensa escalation degli attacchi russi contro i terminali cerealicoli e le navi mercantili, iniziata dalla fine di luglio e proseguita senza tregua fino alla data attuale. La sicurezza marittima non è più garantita, costringendo le rotte commerciali tradizionali a un blocco di fatto.

Also read DTEK Odessa: La Russia cambia tattica contro la rete elettrica ucraina

Prima di questo drammatico peggioramento della situazione operativa, i tre porti che costituiscono il polo logistico di Odessa gestivano circa il novanta percento di tutte le esportazioni agricole e metallurgiche dell'Ucraina. Questa quota predominante testimonia l'importanza strategica della regione per l'economia nazionale, ora drasticamente ridotta a causa delle ostilità belliche. La capacità di carico e smistamento, un tempo vitale per il PIL ucraino, è attualmente inoperante per via dei raid aerei e missilistici.

Rischi sicurezza e costi assicurativi blocchino il commercio

Kiev non ha emanato un bando formale o una legge che vieti esplicitamente le operazioni all'interno dei porti. Tuttavia, di fronte ai rischi concreti per la sicurezza delle persone e delle merci, gli armatori internazionali hanno scelto di evitare completamente le acque territoriali del porto. Questa decisione privata del settore marittimo ha di fatto paralizzato il traffico, rendendo di fatto impossibile qualsiasi operazione commerciale regolare.

Advertisement

Oltre al pericolo immediato di attacchi bellici, il commercio è stato ulteriormente scoraggiato dall'impennata vertiginosa dei costi assicurativi. Le compagnie di assicurazione hanno aumentato drasticamente i premi per coprire le navi che tentano di avvicinarsi a Odessa, rendendo economicamente insostenibile il trasporto marittimo per la maggior parte dei trader. Questa combinazione di pericolo fisico e oneri finanziari crea una barriera invalicabile per il mercato globale dei cereali.

Analisi flussi ferroviari e dati di export stagionali

Il presidente Volodymyr Zelenskiy aveva già dichiarato all'inizio di quest'anno che le spedizioni dai porti di Odessa avvenivano solo in modo intermittente e irregolare, evidenziando la gravità del problema mesi fa. Anche il ministro dell'Agricoltura Taras Vysotskiy ha confermato che, in quel momento, nessuna esportazione transitava realmente attraverso i porti del Mar Nero. La situazione è quindi peggiorata ulteriormente, passando da una irregolarità a un blocco totale.

Nonostante il silenzio ufficiale sui dati marittimi, le analisi degli analisti mostrano che le ferrovie statali ucraine continuano attivamente a trasportare grano verso i porti del Mar Nero. La società di consulenza APK-Inform ha riferito che tra il 12 e il 18 novembre sono stati inviati verso Odessa 429 vagoni di cereali. Questo volume rappresenta quattro volte il livello registrato nella settimana precedente, suggerendo un tentativo di mantenere le scorte in movimento nonostante i rischi.

L'Ucraina non pubblica dati ufficiali aggiornati sulle spedizioni dirette dai propri porti sul Mar Nero. Al contrario, le esportazioni agricole sono state dirottate verso i porti sul fiume Danubio o trasportate su rotaia attraverso i confini terrestri con i paesi dell'Europa orientale. Questi canali alternativi stanno cercando di compensare la perdita delle rotte marittime, ma con capacità ridotta e costi superiori. I dati ufficiali confermano che l'Ucraina ha esportato finora 7,6 milioni di tonnellate di cereali nella stagione 2026/27, che va da luglio a giugno.

Advertisement

Questo volume di 7,6 milioni di tonnellate rappresenta un calo significativo rispetto alle 11,5 milioni di tonnellate esportate nello stesso periodo dell'anno precedente. La differenza di quasi 3,9 milioni di tonnellate riflette l'impatto devastante del blocco del Mar Nero e delle difficoltà logistiche associate. Mentre il governo ucraino continua a monitorare i tentativi russi di intercettare le navi, la comunità internazionale resta in attesa di soluzioni diplomatiche o militari per riaprire le rotte commerciali vitali per la sicurezza alimentare globale.