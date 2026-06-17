Russia Attacks Kyiv with Missiles, Ukraine Issues Air Strike Alerts

Russia launched missile attacks on the Ukrainian capital of Kyiv, according to Tymur Tkachenko, head of the capital's military administration. Explosions were heard in the city and air strike alerts were issued across most of Ukraine's territory. This comes after a historic monastery was severely damaged in a Russian attack on Monday, resulting in the deaths of 10 people nationwide.

Nella mattinata del 18 giugno, la Russia ha sferrato un attacco missilistico contro la capitale ucraina, Kyiv . Lo ha dichiarato Tymur Tkachenko, a capo dell'amministrazione militare della città, attraverso un post sul suo canale Telegram.

Le esplosioni sono state udite in diverse zone della città, come confermato da un testimone della Reuters. L'allarme per gli attacchi aerei è stato diramato in gran parte del territorio ucraino. Questo nuovo attacco arriva dopo l'oltraggio del 13 giugno, quando un monastero millenario, simbolo del patrimonio spirituale e culturale dell'Ucraina, è stato gravemente danneggiato da un raid russo. L'attacco ha causato la morte di 10 persone in tutto il Paese





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