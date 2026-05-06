In vista del Giorno della Vittoria, il Ministero degli Esteri russo ha minacciato colpi massicci su Kiev, esortando le missioni diplomatiche a lasciare prontamente la capitale ucraina per evitare rischi.

Il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa ha lanciato un avvertimento estremamente serio e urgente rivolto a tutte le missioni diplomatiche presenti a Kiev , sollecitando l'evacuazione immediata e tempestiva del proprio personale.

Questa drastica richiesta nasce dalla possibilità che Mosca decida di sferrare un attacco di massa contro la capitale ucraina, come misura di rappresaglia qualora Kiev dovesse tentare in qualsiasi modo di disturbare o sabotare le solenni commemorazioni del Giorno della Vittoria, previste per il prossimo 9 maggio. La portavoce del Cremlino, Maria Zakharova, attraverso un video diffuso sul canale Telegram, ha insistito affinché i diplomatici non ignorino le segnalazioni precedentemente emesse dal Ministero della Difesa russo.

Secondo Zakharova, l'evacuazione non è più solo un suggerimento, ma una necessità legata all'inevitabilità di un colpo di risposta delle Forze Armate russe nel caso in cui si verifichino aggressioni ucraine correlate alla parata militare prevista in Piazza Rossa. La portavoce ha esortato le autorità dei vari paesi a trattare l'avvertimento con la massima responsabilità, sottolineando che la sicurezza del personale diplomatico dipenda esclusivamente dalla loro capacità di allontanarsi rapidamente dalla città.

Il cuore della tensione diplomatica risiede nelle recenti dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, che secondo la visione russa avrebbe assunto toni eccessivamente aggressivi e minacciosi. Durante un incontro della Comunità Politica Europea svoltosi in Armenia, Zelenskiy avrebbe espresso l'intenzione di interrompere le celebrazioni russe, suscitando l'ira di Mosca. Maria Zakharova ha duramente criticato non solo il leader ucraino, definendolo il capobanda del regime di Kiev, ma ha anche espresso disappunto verso i paesi dell'Unione Europea presenti all'incontro.

Secondo la portavoce russa, nessun rappresentante europeo ha avuto il coraggio di rimproverare Zelenskiy per le sue parole, interpretando questo silenzio come un tacito appoggio alle provocazioni di Kiev. Questo scontro verbale evidenzia ulteriormente l'abisso diplomatico tra i due paesi e la totale assenza di canali di dialogo costruttivi, trasformando ogni evento simbolico, come il 9 maggio, in un potenziale innesco per nuove escalation militari.

Dal canto suo, Volodymyr Zelenskiy ha reagito alle notizie riguardanti l'organizzazione delle celebrazioni a Mosca, sottolineando come la Russia abbia annunciato un ridimensionamento della parata militare, che quest'anno si svolgerà senza l'impiego di mezzi pesanti per ragioni di sicurezza. Il presidente ucraino ha interpretato questa decisione come un segno di estrema vulnerabilità del Cremlino, affermando che per la prima volta dopo moltissimi anni la Russia non possa permettersi di esibire il proprio equipaggiamento militare per timore che droni ucraini possano sorvolare e colpire la Piazza Rossa.

Secondo Zelenskiy, questo fatto è estremamente indicativo dello stato reale delle forze russe e della loro paura di subire attacchi embarrassmenti nel cuore della capitale. Questa guerra psicologica, combattuta attraverso annunci di attacchi e analisi delle debolezze avversarie, si inserisce in un contesto di conflitto prolungato dove il simbolismo della vittoria militare è diventato un terreno di scontro fondamentale per il consenso interno di entrambi i regimi.

In conclusione, l'attuale situazione vede Kiev e Mosca impegnate in un pericoloso gioco di minacce reciproche che mette a rischio non solo le popolazioni civili, ma anche l'intera comunità diplomatica internazionale. L'avvertimento di evacuazione lanciato da Zakharova rappresenta un segnale di allarme che potrebbe preludere a un'intensificazione delle ostilità proprio in un momento di alta carica emotiva e politica per la Russia.

Mentre l'Ucraina continua a testare le difese aeree e la sicurezza di Mosca attraverso la minaccia dei droni, la Russia risponde con la prospettiva di colpi massicci di rappresaglia, trasformando il Giorno della Vittoria in una data di potenziale instabilità globale. La comunità internazionale osserva con preoccupazione come le celebrazioni storiche vengano ormai utilizzate come pretesti per nuove manovre di pressione militare e politica, rendendo l'ambiente diplomatico a Kiev estremamente precario e volatile





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