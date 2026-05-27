Russia avverte l'Armenia: possibili tagli alle forniture energetiche se prosegue l'integrazione con l'UE

La Russia ha minacciato di sospendere o terminare le forniture di petrolio, gas e diamanti grezzi a basso costo all'Armenia se Yerevan continua il processo di adesione all'Unione Europea. L'avvertimento arriva in vista delle elezioni parlamentari armene, con il premier Pashinyan favorito dai sondaggi nonostante la crescente tensione con Mosca.

La Russia ha avvertito l' Armenia che potrebbe sospendere o terminare le forniture di petrolio, gas e diamanti grezzi a basso costo se Yerevan proseguirà sulla strada dell'integrazione con l'Unione europea.

L'avvertimento è stato comunicato ufficialmente tramite una lettera del ministero dell'Energia russo, inviata prima delle elezioni parlamentari armene del 7 giugno. Secondo i sondaggi, il partito del primo ministro Nikol Pashinyan, che ha rafforzato i legami con l'Occidente, è in netto vantaggio sui rivali filorussi.

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha confermato che la lettera specifica la possibile sospensione unilaterale dell'accordo di cooperazione per la fornitura di gas naturale, prodotti petroliferi e diamanti grezzi, qualora il processo di adesione all'UE continui. L'Armenia, paese senza sbocco sul mare con circa 3 milioni di abitanti, ha storicamente mantenuto stretti legami con la Russia. È membro dell'Unione economica eurasiatica guidata da Mosca e ospita basi militari russe.

La dipendenza energetica è elevata: l'anno scorso l'82% del gas proveniva dalla Russia, secondo l'agenzia Interfax. Tuttavia, le relazioni si sono deteriorate da quando l'Azerbaigian ha ripreso il controllo del Nagorno-Karabakh nel settembre 2023, causando un esodo di armeni nonostante la presenza di peacekeeper russi. Pashinyan ha accusato Mosca di non aver protetto l'Armenia e ha sospeso la partecipazione del paese all'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, avvicinandosi invece a Bruxelles e Washington.

Il primo ministro armeno ha intensificato la spinta verso l'UE: lo scorso anno è stata adottata una legge per avviare il processo di adesione, e il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Yerevan firmando un accordo di partenariato strategico. Mosca sostiene che l'adesione all'UE sarebbe incompatibile con la membership armena nell'Unione economica eurasiatica e ha accusato l'Armenia di finire in un'orbita antirussa.

La lettera del ministro dell'Energia russo Sergej Tsivilev, pubblicata dal quotidiano Kommersant, sottolinea che la deriva dell'Armenia verso l'UE è incoerente con la natura del partenariato costruito su decenni di rispetto e mutuo beneficio. L'accordo in questione consente all'Armenia di acquistare petrolio, gas e diamanti grezzi senza dazi doganali e a condizioni estremamente favorevoli.

La Russia spera che l'avvertimento dissuada l'Armenia dal proseguire nel suo percorso di integrazione europea, in un contesto di elezioni politiche cruciali per il futuro del paese





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