Mosca minaccia di sospendere o terminare l'accordo di cooperazione sulle forniture di gas, petrolio e diamanti grezzi se Yerevan non abbandona il percorso di adesione all'Unione europea, in un contesto di tensioni crescenti e avvicinamento dell'Armenia all'Occidente.

La Russia ha avvertito l' Armenia che potrebbe sospendere o terminare la fornitura di petrolio, gas e diamanti grezzi a condizioni agevolate se il paese continuerà il processo di adesione all'Unione europea.

L'avvertimento, formalizzato in una lettera inviata dal ministro dell'Energia russo Sergei Tsivilev al ministero armeno dell'Amministrazione territoriale e delle Infrastrutture, arriva in vista delle elezioni parlamentari del 7 giugno. I sondaggi attribuiscono un vantaggio significativo al partito Contratto Civile del premier Nikol Pashinyan, che ha rafforzato i rapporti con l'Occidente, suscitando l'irritazione di Mosca.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha confermato che la lettera avverte che la continuazione del percorso verso l'UE porterà alla sospensione unilaterale o alla cessazione dell'Accordo di cooperazione sulla fornitura di gas naturale, prodotti petroliferi e diamanti grezzi. L'Armenia, paese senza sbocco sul mare con circa 3 milioni di abitanti, ha tradizionalmente legami stretti con la Russia ed è membro dell'unione economica eurasiatica guidata da Mosca, oltre a ospitare basi militari russe e dipendere fortemente dal gas russo, l'82% del totale nel 2023.

Il primo ministro Pashinyan ha ribadito che l'Armenia non intende lasciare l'unione eurasiatica e che la coesistenza tra i due organismi è possibile durante le riforme per avvicinarsi agli standard europei. Tuttavia, i rapporti con Mosca si sono deteriorati dopo il riconquisto del Nagorno-Karabakh da parte dell'Azerbaijan nel settembre 2023, nonostante la presenza di peacekeeper russi.

Pashinyan accusò la Russia di non aver protetto l'Armenia e da allora ha cercato di approfondire i legami con Bruxelles e Washington, sospendendo la partecipazione a un blocco difensivo regionale russo. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Yerevan martedì, firmando un accordo di partenariato strategico, e l'Armenia ha approvato l'anno scorso una legge che avvia il processo di adesione all'UE.

Mosca sostiene che l'adesione all'UE sia incompatibile con l'appartenenza all'unione eurasiatica e ha accusato l'Armenia di essere trascinata nell'orbita antirussa di Bruxelles, fornendo inoltre al presidente ucraino Zelenskiy una piattaforma per commenti anti-russi. L'accordo di cooperazione che la Russia minaccia di interrompere consente all'Armenia di acquistare petrolio, gas e diamanti grezzi al netto dei dazi all'esportazione e a condizioni estremamente preferenziali





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