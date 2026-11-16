La Russia minaccia ritorsioni contro la Gran Bretagna per la presidenza del G20 2027, se impedirà a Putin di partecipare al vertice di Manchester a novembre 2027.

La Russia ha lanciato un severo avvertimento al Regno Unito riguardo alla futura presidenza del G20, dichiarando che Londia affronterà gravi conseguenze se tenterà di restringere i diritti di Mosca durante il suo mandato nel 2027. Questa dichiarazione ufficiale arriva a meno di due settimane dalle notizie riportate sul possibile esclusione del presidente russo dal vertice. L'ambasciatore russo ha sottolineato che qualsiasi violazione dei diritti della Russia non passerà inosservata.

Minacce russe contro la Presidenza G20 UK

Marat Berdyev, l'Ambasciatore straordinario del Ministero degli Esteri russo per gli affari del G20 e dell'APEC, ha rilasciato queste dichiarazioni in un'intervista all'agenzia di stampa statale RIA. Berdyev ha affermato che si vedrà come si comporterà effettivamente Londra, ma una cosa è chiara. Qualsiasi passo falso in tal senso avrà conseguenze serie e immediate per il Regno Unito e la sua leadership diplomatica futura.

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Posizioni di Burnham e The Economist

L'ambasciatore ha aggiunto che spera possa essere evitato uno scenario negativo, citando le precedenti dichiarazioni del primo ministro britannico Andy Burnham. Il quotidiano The Economist aveva riportato che il presidente russo Vladimir Putin non si recherà al vertice del G20 a Manchester nel novembre 2027. Questa decisione è legata alle sanzioni imposte dal Regno Unito nei confronti di Putin in relazione alla guerra in Ucraina, che continuano a influenzare le relazioni diplomatiche.

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Norme G20 e invito USA a Miami

Berdyev ha chiarito che il paese che detiene la presidenza di turno del G20 non ha il diritto di dettare condizioni o decidere chi partecipa ai lavori del forum. I leader delle nazioni ospitanti invitano tradizionalmente tutti i membri del blocco a partecipare al vertice annuale, indipendentemente dalle tensioni politiche. La Russia rimane membro del G20 nonostante gli sforzi occidentali volti a isolarla a causa del conflitto in atto.

Situazione attuale e prossimi passi

Attualmente gli Stati Uniti, in qualità di presidenti del G20, hanno invitato Vladimir Putin a partecipare al vertice che ospiteranno a Miami nel dicembre 2026. Il Cremlino non ha ancora comunicato se Putin parteciperà personalmente o se invierà qualcun altro al suo posto. La situazione diplomatica rimane delicata in vista della transizione di presidenza dal 2026 al 2027, con Mosca che cerca di garantire la piena partecipazione ai propri rappresentanti.