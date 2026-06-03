Russia has banned five British nationals, including journalists Catherine Belton and Richard Holmes, from entering the country in response to what it calls 'provocative anti-Russian rhetoric' and 'insinuations about Russia'. The UK is among countries that have imposed sanctions on Russia, including travel bans, after Moscow's annexation of Crimea from Ukraine in 2014 and its full-scale invasion in 2022.

La Russia ha deciso di vietare l'ingresso nel paese a cinque cittadini britannici, tra cui la giornalista del Washington Post Catherine Belton e il corrispondente di The i Paper Richard Holmes.

La misura è stata annunciata dal ministero degli Esteri russo sul suo sito web nella tarda serata di martedì. Belton è una corrispondente investigativa che si occupa di Russia e in precedenza ha lavorato per il Financial Times e la Reuters, mentre Holmes è un giornalista investigativo pluripremiato e finalista al Premio Pulitzer.

Il ministero degli Esteri ha dichiarato che il divieto di ingresso è una risposta alla 'provocatoria retorica anti-russa dei funzionari britannici, alla diffusione di insinuazioni sulla Russia e ai passi pratici di Londra per rifornire il regime di Kiev di armi'. Gli altri britannici nominati sotto il divieto sono Alexander Browder, collaboratore del think tank politico Henry Jackson Society; Alice Laugher, amministratore delegato dell'azienda di personale umanitario Committed to Good; e Richard Westbury, presidente del Chelsea Group, società madre di Committed to Good.

Il Regno Unito è tra i Paesi che hanno imposto sanzioni alla Russia, compreso il divieto di viaggio, dopo l'annessione della Crimea dall'Ucraina da parte di Mosca nel 2014. Tali misure sono state ampliate dopo l'invasione su larga scala della Russia nel 2022. Anche Mosca ha imposto sanzioni, compresi divieti di viaggio, come ritorsione





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