Russia chiede ritorno ordine Guerra Fredda e ritiro NATO Europa Centrale

Vladimir Putin propone al New York Times un documento per ricostruire la sicurezza europea del 1997, escludendo nuovi ampliamenti NATO e limitando la sovranità strategica di Polonia e Baltici.

Un documento informale redatto dalla Russia e datato 10 novembre, citato dal quotidiano statunitense New York Times, ha sollevato domande profonde sul futuro della sicurezza continentale. Le richieste avanzate durante i negoziati di Abu Dhabi indicano che Vladimir Putin mira a una ricostruzione radicale del sistema di sicurezza europeo, simile a quello esistente durante la Guerra Fredda. L'obiettivo esplicito è riportare la presenza militare dell'Alleanza Atlantica ai livelli registrati nel 1997, prima dei grandi ampliamenti verso est.

Documentazione russo del 10 novembre

Il testo dettagliato richiede il ritiro immediato di tutte le forze e le basi della NATO dall'Europa centrale e orientale. Mosca intende escludere qualsiasi ulteriore allargamento dell'organizzazione militare occidentale, congelando così lo status quo territoriale esistente. Parallelamente, si chiede di limitare rigorosamente le attività militari occidentali in regioni strategiche come l'Europa orientale, il Caucaso meridionale e l'Asia centrale.

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Un altro punto cruciale del documento è la richiesta di interrompere completamente le forniture di armamenti all'Ucraina. Inoltre, il Cremlino vuole rivedere gli attuali accordi di deterrenza nucleare con le potenze occidentali, cercando di ottenere parità di diritti in materia strategica. Il riferimento al Patto di Varsavia emerge come modello ideale per ridurre il rischio di conflitto, suggerendo una divisione del continente in sfere d'influenza distinte.

Sovranità condizionata per gli Stati membri

Le implicazioni di queste proposte sono estreme per la stabilità geopolitica regionale. Un primo documento negoziale informale non costituisce necessariamente la posizione definitiva di un governo, poiché le richieste iniziali possono essere formulate in modo ambizioso per ampliare lo spazio delle successive concessioni. Tuttavia, il significato politico rimane rilevante, poiché ripropone una concezione della sicurezza europea che il Cremlino sostiene da tempo con crescente insistenza.

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La questione fondamentale non riguarda semplicemente maggiori garanzie contro una presunta minaccia occidentale. Le richieste implicano una limitazione permanente della sovranità strategica di altri Stati sovrani. Ad esempio, la Polonia potrebbe continuare ad appartenere formalmente alla NATO, ma non beneficierebbe delle stesse forme di presenza militare alleata. Gli Stati baltici conserverebbero la propria indipendenza nominale, ma vedrebbero ridimensionati gli strumenti necessari a garantirne la difesa efficace.

L'Ucraina potrebbe forse ottenere l'ingresso nell'Unione Europea, a patto di essere esclusa dalle sue forme di cooperazione militare strutturata. Si tratterebbe, in sostanza, di imporre una sovranità condizionata. Questa è la caratteristica fondamentale che impongono gli ordini imperiali storici: non necessariamente l'annessione diretta dei territori, ma la subordinazione delle decisioni degli Stati periferici agli interessi del centro egemonico.

Logica geopolitica e identità russa

Il riferimento al Patto di Varsavia diventa particolarmente rivelatore per comprendere la visione del Cremlino. Quel sistema non rappresentava semplicemente un'alleanza militare contrapposta alla NATO. Era anche lo strumento attraverso il quale l'Unione Sovietica organizzava e garantiva la propria egemonia sull'Europa orientale, limitando l'autonomia politica e strategica degli stati membri.

Non è necessario immaginare che Vladimir Putin voglia ricostruire materialmente il Patto di Varsavia con le sue istituzioni originali. Sarebbe sufficiente recuperare la sua logica geopolitica di un'Europa divisa in aree di influenza, dove le grandi potenze riconoscono reciprocamente determinate prerogative. La Russia contemporanea non sembra perseguire un progetto politico ed economico sovietico, ma cerca una posizione egemonica sul proprio vicinato.

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Per comprendere questa dinamica, bisogna abbandonare l'idea che il progetto russo sia riconducibile esclusivamente al nazionalismo o alla nostalgia del comunismo. La Russia di Putin propone una concezione di sé come Stato-civiltà, una comunità storica e culturale distinta dall'Occidente, dotata di una propria missione e diritto a preservare il proprio spazio geopolitico.

Fusione ideologica e nuove minacce

Questa costruzione ideologica recupera selettivamente elementi di epoche differenti per legittimare la propria posizione. Dall'Impero zarista trae il principio della centralità dello Stato, dell'autorità verticale e della continuità storica russa. Dall'esperienza sovietica recupera la memoria della vittoria nella Seconda guerra mondiale e il prestigio di superpotenza riconosciuta.

Dalla tradizione ortodossa ricava un linguaggio morale e identitario che contrappone la Russia a un Occidente rappresentato come individualista, materialista e culturalmente decadente. Questo mix di riferimenti storici crea una narrazione forte che giustifica l'opposizione a un ordine internazionale fondato sulla divisione del continente in sfere d'influenza, come richiesto esplicitamente dal documento del 10 novembre.