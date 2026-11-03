Russia colpisce energia Ucraina prima colloqui Abu Dhabi e Merz

La Russia bombarda la rete elettrica ucraina prima dei colloqui di pace ad Abu Dhabi. Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz esorta Mosca a partecipare ai negoziati.

La Russia ha intensificato i bombardamenti contro l'infrastruttura energetica ucraina nella martedì tre novembre, colpendo con onde di missili e centinaia di droni che hanno causato blackout in vaste aree del paese. Questa aggressione avviene a meno di una settimana dal previsto ripresa dei colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti, programmata per i dieci e undici novembre ad Abu Dhabi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha confermato che almeno trentatré persone sono state uccise lunedì quando la Russia ha bombardato due volte una scuola utilizzata per la distribuzione di aiuti nel villaggio di Komyshuvakha. Si stima che circa cinquanta persone siano ancora sepolte sotto le macerie in questa zona di frontiera nella regione di Zaporizhzhia.

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Dettagli Core Del Colpo e Meccanismo

Secondo le informazioni raccolte, la Russia ha lanciato durante la notte duecentoottantanove droni, diciassette missili balistici e cinquantanove missili da crociera. Gli attacchi hanno colpito centrali elettriche e sottostazioni che si estendono dal porto del Mar Nero di Odesa, a sud, fino a Rivne, nell'ovest del territorio ucraino.

La compagnia privata più grande per la generazione di energia in Ucraina, DTEK, ha annunciato che tre delle sue cinque centrali termoelettriche sono state fuori uso. Le autorità russe hanno dichiarato di aver mirato a unità militari ucraine nella regione di Zaporizhzhia, affermando di aver ucciso fino a venticinque militari e distrutto quindici veicoli e una stazione di guerra elettronica.

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Posizioni Delle Parti E Visioni Concorrenti

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, durante una conferenza stampa a Berlino con Zelenskiy, ha definito i colloqui il passo giusto per fermare i combattimenti, ma ha sottolineato l'importanza per la Russia di impegnarsi seriamente in negoziati di cessate il fuoco. Merz non ha visto segni finora che Mosca intenda costruire su una tregua umanitaria precedentemente concordata.

L'Ucraina, dal canto suo, ha segnalato che la Russia ha appiccato il fuoco overnight a una grande raffineria di petrolio nella città di Yaroslavl. Zelenskiy ha accusato Mosca di voler uccidere persone invece di ampliare la tregua umanitaria nella città controllata dai russi di Oleshky, accordata con l'aiuto della First Lady statunitense Melania Trump.

Zelenskiy ha anche attirato l'attenzione sul fatto che questi attacchi coincidono con il giorno delle elezioni congressuali negli Stati Uniti. Il leader ucraino ha implorato gli alleati di notare questo segnale e di fermare il terrore, chiedendo ulteriori sistemi di difesa aerea per contrastare le aggressioni in corso.

Impatto Reale E Prossimi Passi

La Commissione Europea ha annunciato che ospiterà mercoledì una riunione sull'Ucraina con gli Stati Uniti, la NATO, gli alleati europei e l'Ucraina stessa. Durante questi incontri, i leader discuteranno di un piano di prosperità e di garanzie di sicurezza per il paese.

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La transatlantica alleanza NATO organizzerà ulteriori consultazioni giovedì. L'Ucraina si trova ora ad affrontare le memorie fresche del duro inverno scorso, quando gli attacchi russi hanno lasciato milioni di persone senza energia elettrica e riscaldamento per giorni. Molti abitanti temono i mesi futuri.

Olha Hyria, una residente di Dnipro, ha dichiarato che l'inverno sarà molto difficile perché la Russia colpisce centrali elettriche e di riscaldamento. Nataliia Danyliuk, un'altra residente, ha raccontato che gli abitanti si sono riforniti di acqua, power bank e vestiti caldi, poiché i blackout hanno interrotto anche l'approvvigionamento idrico e i trasporti nella capitale.