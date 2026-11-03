Russia colpisce infrastrutture energetiche ucraine in massiccio attacco notturno

Il Ministero della Difesa russo annuncia attacchi notturni a centrali e porti in Ucraina, danneggiando infrastrutture critiche per l'industria bellica e la rete elettrica del paese.

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha annunciato martedì 3 novembre il lancio di un attacco aereo su larga scala contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina durante la notte precedente. Secondo le dichiarazioni ufficiali moscovite, l'operazione ha interessato specificamente le regioni di Vinnytsia, Dnipropetrovsk e Kharkiv, aree strategiche per la produzione industriale e la logistica militare ucraina.

Dettagli sugli obiettivi energetici colpiti

Le autorità russe hanno dichiarato di aver colpito con precisione quattro centrali elettriche e due sottostazioni elettriche distribuite nelle regioni menzionate. Queste infrastrutture rappresentano il cuore della produzione di energia elettrica destinata a sostenere le fabbriche di armi e l'esercito ucraino, rendendo questi attacchi un tentativo di intaccare la capacità industriale di Kiev di sostenere lo sforzo bellico in corso.

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La natura dell'offensiva è stata definita massiccia dal creatore della notizia, con l'obiettivo di compromettere la stabilità della rete elettrica in una fase critica del conflitto. L'impatto su queste quattro centrali e le due sottostazioni potrebbe avere conseguenze significative sulla fornitura di energia nelle aree colpite, che sono fondamentali per il mantenimento delle attività produttive militari.

Attacchi alle infrastrutture portuali e marittime

Oltre agli obiettivi terrestri legati all'energia, l'esercito russo ha dichiarato di aver preso di mira le infrastrutture portuali di Kiliia, situate sulle rive del fiume Danubio. Questo porto fluviale è un nodo cruciale per il commercio e il trasporto di materiali, e il suo danneggiamento rappresenta un ulteriore tentativo di isolare logisticamente le forze ucraine e ostacolare i flussi di approvvigionamento verso l'interno del paese.

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Parallelamente agli attacchi terrestri, sono state colpite anche due navi da carico in navigazione. La prima nave si trovava nel porto di Pivdennyi, un importante scalo marittimo sul Mar Nero, mentre la seconda era stata avvistata in piena navigazione nel Mar Nero stesso. Questi attacchi navali evidenziano l'allargamento del teatro operativo russo per includere anche le vie di comunicazione marittime critiche per l'economia e la logistica ucraina.

Le autorità russe hanno specificato che le navi colpite stavano trasportando equipaggiamento militare e merci a duplice uso verso l'esercito ucraino. Questa giustificazione sottolinea la volontà di Mosca di interdire i rifornimenti diretti alle forze combattenti, colpendo non solo l'infrastruttura fissa ma anche la mobilità delle forniture attraverso le vie navigabili.

Impatto strategico e reazioni

L'operazione condotta dalla Federazione Russa mira a decostruire la base industriale e logistica dell'Ucraina, colpendo sia la generazione di energia elettrica che i punti di ingresso delle merci. La distruzione delle centrali elettriche a Vinnytsia, Dnipropetrovsk e Kharkiv, insieme alle infrastrutture di Kiliia e Pivdennyi, rappresenta un'intensificazione delle azioni volte a indebolire la resilienza economica e militare di Kiev.

La comunicazione rilasciata martedì 3 novembre dal Ministero della Difesa russo serve a confermare il successo delle azioni notturne, fornendo dettagli specifici sugli obiettivi colpiti. L'obiettivo dichiarato rimane quello di ridurre la capacità dell'esercito ucraino di accedere a energia stabile e a rifornimenti strategici, con impatti potenzialmente duraturi sulle operazioni militari e sulla vita civile nelle regioni coinvolte.