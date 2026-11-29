Le forze russe hanno colpito una fabbrica Philip Morris a Kharkiv e un'area residenziale a Vinnytsia. Il bilancio include 11 feriti e 2 vittime civili. Dettagli sugli attacchi.

Le truppe russe hanno lanciato una serie di attacchi missilistici e aerei contro il nord-est dell' Ucraina, danneggiando strutture industriali a Kharkiv e causando vittime civili nella regione di Vinnytsia. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato domenica, 29 novembre, il colpimento dello stabilimento di tabacco Philip Morris nella città di Kharkiv, definendolo un bersaglio militare legittimo.

Attacco a Kharkiv: Fabbrica e Infrastrutture Colpite

L'obiettivo principale dell'operazione militare russa è stato identificato come lo stabilimento industriale Philip Morris situato nel nord-est del paese. Il Ministero della Difesa russo ha comunicato attraverso il social network Telegram che le truppe hanno colpito le strutture dell'azienda, sostenendo che gli impianti venissero utilizzati per la produzione di munizioni a favore dell'esercito ucraino. Questa affermazione rappresenta la giustificazione ufficiale fornita da Mosca per l'impiego di armi contro un sito di produzione industriale.

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Le autorità ucraine non hanno immediatamente commentato o confermato le accuse russe riguardanti l'uso dello stabilimento per scopi bellici. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai funzionari locali o nazionali in merito alla specifica notizia riguardante la fabbrica di tabacco, lasciando aperta la questione sulla effettiva destinazione d'uso delle strutture durante il conflitto in corso.

Oltre ai danni all'impianto industriale, l'attacco missilistico ha colpito un quartiere residenziale della città di Kharkiv, provocando gravi conseguenze per la popolazione civile. I procuratori regionali ucraini hanno riferito sul loro canale Telegram che l'esplosione ha causato il ferimento di undici persone. Tra i feriti si contano anche due bambini, sottolineando l'impatto diretto sugli residenti non coinvolti nei combattimenti.

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Vittime a Vinnytsia e Danni a Kharkiv

La violenza del conflitto si è estesa anche alla regione sud-occidentale di Vinnytsia, dove un attacco russo ha avuto un esito fatale. Il governatore regionale ha confermato che l'impiego di armi da parte delle forze russe ha innescato un violento incendio, portando al decesso di due persone. Questo bilancio delle vittime aumenta il totale delle vittime civili riportate nell'arco della giornata in diverse aree del paese.

A Kharkiv, il sindaco Ihor Terekhov ha fornito ulteriori dettagli sulle conseguenze degli attacchi aerei nella sua città. Ha dichiarato che un drone russo ha colpito una struttura medica situata in un distretto diverso da quello colpito dai missili. L'impatto ha causato la frantumazione delle finestre dell'edificio sanitario, ma fortunatamente non ha registrato feriti tra il personale o i pazienti presenti nella struttura.

I danni materiali a Kharkiv sono stati significativi e diffusi in più punti della città. Oltre alle strutture mediche, un ufficio postale, diversi negozi e numerose automobili private hanno subito danni strutturali o meccanici. Questi dettagli, resi pubblici dalle autorità regionali, evidenziano la portata degli effetti collaterali degli attacchi sulle infrastrutture civili e sulla vita quotidiana dei residenti.

Nessuna Conferma Ufficiale sulle Cause

Nonostante la gravità degli eventi accaduti il 29 novembre, la mancanza di verifiche indipendenti sul motivo esatto del targeting dello stabilimento Philip Morris rimane un punto centrale del dibattito. Mentre Mosca mantiene la sua posizione sulle intenzioni militari ucraine, Kyiv e le organizzazioni internazionali continuano a monitorare la situazione per accertare le reali finalità degli strikes russi.