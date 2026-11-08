Russia colpisce navi e reti elettriche ucraine: 600mila senza corrente

La Russia annuncia attacchi contro navi cargo e sottostazioni elettriche in Ucraina. L'attacco a Dnipropetrovsk ha lasciato 600mila persone senza energia elettrica.

La Russia ha annunciato domenica notte che le sue forze armate hanno colpito tre navi cargo cariche di materiale militare diretto in Ucraina. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi hanno anche interessato due sottostazioni elettriche fondamentali per l'industria della difesa ucraina. Queste operazioni sono state condotte nel corso della notte e hanno interessato specifiche aree strategiche del paese.

Attacchi ai porti e alle navi cargo ucraine

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le forze missilistiche hanno colpito una nave portacontainer che trasportava armi ed equipaggiamento militare verso il porto di Odessa sul mar Nero. Una seconda nave dello stesso tipo è stata colpita nel vicino porto di Chornomorsk, situato nella stessa regione sud-occidentale dell'Ucraina. Le autorità russe hanno specificato che la seconda nave stava consegnando merci a duplice uso, un termine che indica beni con potenziali applicazioni sia civili che militari.

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Un terzo bersaglio navale è stato identificato come una nave da carico secco, colpita a sud-ovest di Odessa. Secondo Mosca, questa imbarcazione stava trasportando armi e equipaggiamento militare specificamente destinato alle forze armate ucraine. Reuters non è riuscita a verificare in modo indipendente queste affermazioni fornite dal ministero della difesa russo, in quanto l'accesso alle zone colpite è attualmente limitato a causa dell'escalation del conflitto.

Non sono arrivati commenti immediati da parte delle autorità ucraine in risposta a queste dichiarazioni. La mancanza di una conferma ufficiale da Kyiv lascia aperto il quadro degli eventi reali, sebbene le dichiarazioni di Mosca delineino una strategia volta a interrompere le linee di rifornimento marittime. L'accento posto su Odessa e Chornomorsk evidenzia l'importanza di questi porti per il commercio e la logistica militare in Ucraina.

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Danni alle infrastrutture energetiche e blackout

Oltre agli obiettivi navali, il ministero ha affermato che la Russia ha colpito due sottostazioni elettriche nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Zhytomyr. Entrambe le strutture, secondo quanto dichiarato da Mosca, fornivano energia elettrica a imprese del settore militare-industriale. Questo tipo di attacco mirato mira a indebolire la capacità produttiva e logistica del paese bersaglio, colpendo direttamente l'infrastruttura critica che supporta lo sforzo bellico.

Le conseguenze immediate di questi attacchi sulla popolazione civile sono state confermate dall'azienda energetica ucraina DTEK. L'azienda ha dichiarato che un attacco russo sferrato durante la notte contro gli impianti energetici a Dnipropetrovsk ha causato un grave disservizio. A causa dei danni subiti dalle infrastrutture, oltre 600.000 persone sono rimaste senza elettricità nelle ore successive all'attacco.

La società DTEK ha pubblicato un comunicato attraverso la piattaforma Telegram, evidenziando che importanti impianti energetici nella regione sono stati danneggiati. Questa dichiarazione sottolinea la vulnerabilità delle reti di distribuzione elettrica rispetto agli attacchi aerei o missilistici. Il blackout ha interessato un'ampia fascia della popolazione, causando disagi significativi nelle attività quotidiane e nei servizi essenziali nelle aree colpite.

Impatto e prospettive per il conflitto

La combinazione di attacchi contro il traffico marittimo e le infrastrutture energetiche rappresenta una doppia sfida per l'Ucraina. Da un lato, il blocco o il danneggiamento delle navi nei porti di Odessa e Chornomorsk compromette le rotte di approvvigionamento. Dall'altro, i blackout estesi a Dnipropetrovsk e nelle regioni limitrofe di Zhytomyr intaccano la stabilità economica e sociale del territorio.

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Non ci sono ancora indicazioni chiare su eventuali controffensive ucraine o su modifiche alle strategie di difesa aerea. La situazione rimane fluida, con entrambe le parti che cercano di mantenere la pressione sull'avversario attraverso obiettivi strategici specifici. L'assenza di verifiche indipendenti sulle vittime navali russe lascia spazio a diverse interpretazioni sugli effettivi danni inflitti al carico bellico.

Le conseguenze a lungo termine di questi attacchi dipenderanno dalla capacità delle infrastrutture ucraine di ripararsi rapidamente e dalla resilienza della popolazione civile di fronte a nuovi blackout. L'intervento internazionale e gli eventuali aiuti per la ricostruzione energetica potrebbero giocare un ruolo chiave nel mitigare l'impatto di queste azioni belliche nella regione.