Russia colpisce Odessa con droni: 13 feriti. Zelensky avverte sul rischio di un nuovo disastro nucleare

La Russia ha lanciato un nuovo attacco con droni contro Odessa, causando danni a infrastrutture civili e ferendo almeno 13 persone. Intanto, Zelensky avverte sul rischio di un disastro nucleare e Kim Jong-Un ribadisce il sostegno alla Russia. Putin incontra il ministro iraniano a Mosca.

Nella notte, la Russia ha condotto un nuovo attacco con droni contro Odessa , causando danni a infrastrutture civili e ferendo almeno 13 persone, secondo quanto riportato da Kiev Independent, che cita fonti locali.

Le forze ucraine stanno mobilitando ingenti risorse per lanciare un contrattacco al confine tra la Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), la regione di Zaporizhzhia e quella di Dnipropetrovsk, come dichiarato alla TASS dal capo della DPR, Denis Pushilin. Intanto, nel giorno del 40esimo anniversario del disastro di Chernobyl, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato che l'invasione russa del 2022 sta nuovamente portando il mondo sull'orlo di un disastro causato dall'uomo.

In un altro sviluppo, il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha ribadito il sostegno alla Russia nella guerra in Ucraina, definendo il conflitto una guerra sacra e promettendo di aiutare Mosca a ottenere la vittoria. Oggi, il presidente russo Vladimir Putin è atteso per un incontro con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Mosca. Questo incontro assume particolare rilevanza in un contesto geopolitico sempre più complesso, dove le alleanze internazionali stanno evolvendo rapidamente.

La situazione sul campo rimane tesa, con le forze ucraine che cercano di respingere l'avanzata russa, mentre le potenze occidentali continuano a fornire supporto militare e umanitario a Kiev. Inoltre, le tensioni nucleari rimangono un tema cruciale, con la Russia che ha più volte minacciato l'uso di armi nucleari tattiche in caso di escalation.

Nel frattempo, l'attenzione internazionale si concentra anche sulle possibili soluzioni diplomatiche, con vari piani di pace proposti da Stati Uniti e Russia, sebbene le posizioni delle due parti rimangano distanti. La comunità internazionale continua a monitorare la situazione, con particolare attenzione alle violazioni dei diritti umani e ai crimini di guerra commessi durante il conflitto.

Le stragi di civili, come quelle di Bucha, Kramatorsk e l'attacco all'ospedale pediatrico di Kiev, rimangono un simbolo della brutalità della guerra e della necessità di trovare una soluzione pacifica. Inoltre, l'operazione Sentilla dell'Est della NATO e l'uso di missili Tomahawk potrebbero rappresentare un punto di svolta nel conflitto, influenzando l'equilibrio delle forze in gioco.

Gli sviluppi degli ultimi giorni confermano che la guerra in Ucraina è ancora lontana dalla fine e che le sue ripercussioni si estendono ben oltre i confini del paese, coinvolgendo attori globali e ridefinendo gli assetti geopolitici





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