Vitali Klitschko conferma attacchi russi sui ponti Nord e Sud a Kiev. Interruzioni energia e acqua. Zelenskiy incontra inviati Usa per trattative di pace.

Le forze armate russe hanno colpito con successo due importanti infrastrutture di attraversamento a Kiev, causando gravi interruzioni nei servizi essenziali per la capitale ucraina. L'attacco è avvenuto nella tarda serata di lunedì 16 novembre, colpendo direttamente i ponti Nord e Sud che si estendono sul fiume Dnipro.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato via Telegram i danni subiti dalle strutture strategiche. Oltre ai crolli o ai blocchi sui ponti, Klitschko ha segnalato che altre infrastrutture critiche nella città sono state prese di mira, provocando un'estesa mancanza di elettricità e acqua in diverse parti dell'abitato.

Also read Cessione del Donbass per l'ingresso di Kiev nella Nato

Tesimonianze dirette di Reuters hanno registrato una serie di forti esplosioni nella capitale ucraina nei momenti successivi agli attacchi. La situazione è diventata ancora più complessa poiché Mosca ha lanciato una nuova ondata di droni e missili non solo verso Kiev, ma anche in altre regioni strategiche dell'Ucraina, allargando il campo degli scontri.

Danni alle Infrastrutture Critiche a Kiev

Secondo le prime informazioni raccolte dal sindaco Vitali Klitschko, i bersagli principali erano esattamente i ponti Nord e Sud. Queste strutture sono vitali per la mobilità e la sopravvivenza quotidiana di milioni di residenti nella capitale.

Advertisement

Klitschko ha aggiunto successivamente che le conseguenze immediate dell'impatto missilistico hanno incluso blackout energetici e la cessazione del rifornimento idrico. Questi servizi sono fondamentali per la salute pubblica e il mantenimento dell'ordine civile in una città già sotto pressione bellica costante.

Questo non è il primo attacco contro queste specifiche infrastrutture negli ultimi mesi. Le forze russe hanno già sferrato una serie di offensive contro i ponti che attraversano il fiume Dnipro all'inizio di novembre e nuovamente durante il mese di ottobre, indicando una strategia mirata a isolare la capitale.

Attacchi in Altre Region e Perdite Civili

Oltre a Kiev, il fronte si è esteso ad altre aree dell'Ucraina con esiti tragici. Un attacco missilistico russo ha causato ferite a tre persone nella regione di Cherkasy, segnando un'escalation di violenza nelle zone periferiche.

Anche la città di Kharkiv, la seconda maggiore metropoli ucraina, è stata bersagliata. I funzionari locali hanno riportato l'evento su Telegram, confermando la coordinazione dei colpi russi su più fronti simultaneamente. Reuters ha precisato di non aver potuto confermare in modo indipendente e immediato i dettagli specifici delle vittime in quelle aree.

Nonostante la gravità degli eventi, sia la Russia che l'Ucraina continuano a negare deliberatamente il targeting dei civili come obiettivo militare ufficiale, una posizione che contrasta con le numerose testimonianze di danni alle infrastrutture civili e residenziali.

Contesto Strategico e Controffensiva Ucraina

La giornata di lunedì si è inserita in un contesto di tensioni diplomatiche e militari senza precedenti. Il presidente Volodymyr Zelenskiy aveva dichiarato la mattina stessa che l'intelligence ucraina aveva intercettato piani russi per attacchi programmati per la sera di lunedì e per l'intera giornata di martedì.

Advertisement

In risposta, l'Ucraina ha condotto una controffensiva significativa. Lunedì, le forze ucraine hanno colpito un ponte di importanza strategica e hanno mirato a diverse raffinerie di petrolio in territorio russo. I dati del ministero della Difesa russo hanno qualificato questo evento come il più grande attacco notturno con droni contro la Russia dall'inizio della guerra su vasta scala nel 2022.

La controffensiva è proseguita durante la notte. Secondo gli statement su Telegram, il ponte della Crimea è stato colpito nuovamente, mentre Mosca ha dichiarato di aver abbattuto quasi 200 droni diretti verso la propria direzione. Questo ha evidenziato una escalation nella capacità operativa di Kyiv.

Negoziati di Pace e Ruolo degli Inviati USA

Parallelamente agli scontri, sono in corso sforzi diplomatici cruciali. Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha annunciato lunedì che l'Ucraina ha tenuto nuovi colloqui online con gli inviati presidenziali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.

A questi incontri hanno partecipato anche rappresentanti europei per discutere le prospettive concrete di porre fine alla guerra con la Russia. Jared Kushner ha affermato che sono stati compiuti progressi significativi verso un possibile accordo, sebbene le sfide rimangano importanti.

La complessità dei negoziati è dovuta alla storica annessione della penisola della Crimea, affacciata sul mar Nero, da parte di Mosca nel 2014, un evento che continua a rappresentare un ostacolo geopolitico centrale. La guerra, iniziata con l'invasione generale dell'Ucraina nel febbraio 2022, vede quindi un duplice fronte: militare e diplomatico.