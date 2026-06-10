Russia contra EU: La 'flotta ombra' del petrolio e la risposta di Mosca

La Russia condanna il piano dell'UE di usare navi da guerra per fermare la 'flotta ombra' nel Mediterraneo, minacciando contro-misure legali e politiche.

La Russia ha duramente condannato il piano dell' Unione Europea che autorizza le navi militari dell'UE nel Mediterraneo a fermare e ispezionare le unità sospettate di appartenere alla cosiddetta " flotta ombra " adibita al trasporto di petrolio russo .

Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, la portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che tale decisione rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza marittima e ha accusato Bruxelles di intimidire le navi civili. La Zakharova ha sottolineato che il concetto di "flotta ombra" non ha alcun fondamento nel diritto internazionale, definendolo una pura "fabbricazione politica" dell'Unione Europea.

Ha avvertito che l'utilizzo delle navi dell'operazione navale IRINI per ispezionare o sequestrare petroliere che trasportano prodotti petroliferi costituirebbe una "flagrante violazione" del diritto internazionale. La Russia, quindi, ha affermato di riservarsi il diritto di utilizzare "l'intero arsenale" di strumenti politici, legali e di altro tipo a sua disposizione per proteggere gli interessi legittimi degli armatori e dei caricatori, nonché la sicurezza delle rotte marittime.

L'UE ha annunciato lunedì l'espansione del mandato dell'Operazione IRINI, la missione navale nel Mediterraneo originariamente creata per far rispettare l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite nei confronti della Libia. Il nuovo compito assegnato alle unità militari europee è quello di contrastare il trasferimento di greggio russo attraverso navi mercantili che potrebbero tentare di eludere le sanzioni.

Questa mossa si inserisce nel più ampio contesto delle misure restrittive volte a limitare i finanziamenti per la guerra in Ucraina da parte di Mosca. La risposta russa arriva in un momento di crescenti tensioni tra Russia e Occidente, con entrambe le parti che intensificano le loro azioni legali e diplomatiche nella sfera marittima internazionale. Il Mediterraneo, crocevia strategico per il commercio energetico, diventa così un nuovo fronte potenziale di confronto diretto





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