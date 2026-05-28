La Russia ha convocato l'ambasciatore del Lussemburgo per protestare contro la riesumazione e la risepoltura con onori di Stato dei resti di Andriy Melnyk, leader nazionalista ucraino accusato di collaborazionismo nazista. La portavoce Zakharova definisce l'atto una mancanza di rispetto per le vittime del nazismo. Il caso riapre le divisioni storiche tra Mosca e Kiev.

La Russia ha convocato l'ambasciatore del Lussemburgo per protestare formalmente contro la riesumazione e la successiva risepoltura con onori di Stato dei resti di Andriy Melnyk , un leader nazionalista ucraino che collaborò con la Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale .

L'evento, avvenuto lunedì presso Kyiv alla presenza di autorità ucraine, è stato definito dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, un atto di grave mancanza di rispetto verso i milioni di vittime del nazismo. La decisione di traslare le spoglie da Luxembourg, dove Melnyk era inizialmente sepolto, in Ucraina, con una cerimonia ufficiale, ha scatenato la reazione diplomatica di Mosca, che ribadisce la sua condotta verso le figure storiche considerate complici del regime hitleriano.

Il caso riapre le ferite del passato e le divergenze memoriali tra Russia e Ucraina, soprattutto in un contesto di conflitto aperto dove la narrazione storica è strumento di propaganda. La Russia ha sempre considerato Melnyk un criminale di guerra e la sua riabilitazione da parte ucraina è vista come un tentativo di riscrivere la storia a fini politici.

La cerimonia di Kyiv, con onori militari e interventi istituzionali, ha avuto doncata come una celebrazione inaccettabile per Mosca, che并联a il ricordo delle vittime sovietiche. La convocazione dell'ambasciatore lussemburghese è un segnale forte: la Russia intende far valere la propria posizione sulla memoria collettiva e chiede una condanna internazionale di tali atti. Il Lussemburgo, paese dove Melnyk trascorse gli ultimi anni e morì nel 1955, potrebbe essere chiamato a spiegare il ruolo avuto nel允许 la riesumazione.

Il dibattito si estende ora ai paesi europei, divisi tra il rispetto della sovranità ucraina e la sensibilità verso il doloroso passato. La vicenda di Melnyk, figura controversa che guidò l'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN) e fu coinvolta in azioni anti-sovietiche e antisemite, rimane un simbolo delle complesse alleanze wartime. La sua risepoltura come eroe nazionale in Ucraina, nonostante le accuse di collaborazionismo, riflette la volontà di distacco dall'eredità sovietica e la costruzione di un'identità autonoma.

Per la Russia, invece, ogni celebrazione di personaggi come Melnyk è un affronto alla storia del Grande Patriotico e ai caduti. Il governo russo ha più volte denunciato ciò che definisce 'la falsificazione della storia' da parte di Kiev e dei suoi supporter occidentali. La convocazione diplomatica si inserisce in una più ampia campagna di pressione su questioni memoriali, utilizzata anche per mobilitare l'opinione pubblica interna.

Il caso giunge in un momento di tensioni altissime tra Russia e Ucraina, con il conflitto nel Donbas e l'annessione della Crimea ancora punti critici. La riscoperta di figure storiche controversate rischia quindi di alimentare ulteriormente il clima di scontro. Resta da vedere se il Lussemburgo rilascerà dichiarazioni ufficiali e se altre capitali europee prenderanno posizione. La vicenda dimostra come la gestione del passato resti un terreno di conflitto geopolitico, conmemorazioni che diventano atti politici





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