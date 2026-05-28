La Russia ha criticato l'Armenia per essersi avvicinata all'Unione europea, affermando che non sta perseguendo una posizione equilibrata nei confronti di Mosca e sta collaborando con le nazioni europee che vogliono danneggiare la Russia. Mosca sta aumentando la pressione sul Paese del Caucaso meridionale in vista del voto parlamentare del 7 giugno. La Russia ha introdotto ulteriori divieti temporanei su pomodori, cetrioli, peperoni, verdure a foglia e fragole armeni, che entreranno in vigore sabato.

Il Presidente russo Vladimir Putin e il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan si sono incontrati al Cremlino a Mosca , in Russia , il 1 aprile 2026.

La Russia ha criticato aspramente l'Armenia per essersi avvicinata all'Unione europea, affermando che non sta perseguendo una posizione equilibrata nei confronti di Mosca e sta collaborando con le nazioni europee che vogliono danneggiare la Russia. Mosca sta aumentando la pressione sul Paese del Caucaso meridionale in vista del voto parlamentare del 7 giugno che vedrà contrapposti il partito di governo Contratto Civile, che sta costruendo legami più stretti con l'Occidente, e una serie di gruppi di opposizione, molti dei quali filo-russi.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che Mosca continua a considerare l'Armenia come un 'partner naturale' e i suoi cittadini come 'fratelli e sorelle', ma ha anche messo in discussione altre partnership che il Paese sta coltivando, in particolare con l'Unione europea. La Russia ha introdotto ulteriori divieti temporanei su pomodori, cetrioli, peperoni, verdure a foglia e fragole armeni, che entreranno in vigore sabato





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