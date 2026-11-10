Russia cyberattacchi Italia: polemica post Viminale e accuse G7

L'Italia reagisce ai cyberattacchi filorussi con un vertice al Viminale il 10 novembre. L'Ambasciata russa ironizza sui social, mentre la Francia accusa Teheran.

L'Ambasciata russa a Roma ha pubblicato un post sarcastico sul proprio account ufficiale, offrendo un aiuto inesistente all'Italia per proteggersi dalle minacce informatiche. Questa mossa, definita poco diplomatica, è arrivata poche ore prima della riunione convocata per oggi, 10 novembre, al Viminale. L'incontro verte specificamente sulla cybersicurezza nazionale.

Accuse dirette di Tajani ad hacker filorussi

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani si è espresso con fermezza durante la conferenza stampa del G7. Ha dichiarato che gli attacchi ibridi contro l'Italia sono stati lanciati da hacker filorussi. Tajani ha precisato che non si può attribuire la responsabilità direttamente al governo di Mosca, ma si può affermare con certezza che gli aggressori si definiscono tali.

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Questa posizione contrasta direttamente con la reazione dell'Ambasciata russa a Roma. Il diplomatico russo ha usato un'immagine generata da intelligenza artificiale per prendersi gioco della situazione. La grafica mostra un ragazzo russo che protegge un italiano con un ombrello dalle minacce online, mentre quest'ultimo sorseggia caffè.

Ironia diplomatica e offerta di collaborazione Fsb

L'Ambasciata russa ha giustificato la sua ironia attribuendo i problemi alla scarsa cooperazione internazionale. Ha sottolineato che il Centro nazionale di coordinamento per gli incidenti informatici dell'Fsb russo rimane aperto al dialogo. L'ente ha invitato chiunque ne abbia bisogno a collaborare costruttivamente per risolvere le criticità digitali.

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Tale dichiarazione su Telegram è stata interpretata come una provocazione in un momento di alta tensione. L'offerta di supporto tecnico sembra voler minare la credibilità delle istituzioni italiane di fronte alle recenti crisi. Le autorità hanno colto la sfumatura di disprezzo verso la capacità di risposta nazionale.

Strategie difensive al Viminale con Piantedosi

Oggi, 10 novembre, si tiene una riunione cruciale del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il presidente del Consiglio Matteo Piantedosi presiederà l'incontro insieme ai vertici delle forze dell'ordine. Lo scopo è definire strategie comuni per difendere le infrastrutture critiche del Paese.

Le nuove direttive di vigilanza mireranno a innalzare la protezione dei sistemi informatici strategici. I settori coinvolti includono trasporti, logistica, reti scolastiche e infrastrutture sanitarie. L'obiettivo è prevenire ulteriori attacchi digitali o sabotaggi coordinati contro l'Italia.

La Francia accusa Teheran di guerra ibrida

Parallelamente, la Francia ha allargato il panorama delle accuse durante il G7. Il capo della diplomazia francese, Jean-Noël Barrot, ha attribuito la responsabilità degli attacchi ai frigoriferi al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione iraniano. Questi raid hanno paralizzato i supermarket francesi.

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Barrot ha anche collegato Teheran agli attacchi alle sedi della banca del sangue. Ha definito questa aggressione senza precedenti per portata e violenza. L'allarme sulla guerra ibrida in Europa è stato il tema centrale dei lavori diplomatici a Parigi.