Russia dichiara indesiderabile un diplomatico moldavo a Mosca

La Russia dichiara indesiderabile un diplomatico moldavo presso l'ambasciata a Mosca, in risposta alla mossa di Chisinau del 23 ottobre sui droni.

Il Ministero degli Esteri russo ha annunciato martedì 10 novembre di aver dichiarato indesiderabile un diplomatico moldavo in servizio presso l'ambasciata della Moldavia a Mosca. La decisione, comunicata in una dichiarazione pubblicata sul sito web del ministero, è una ritorsione contro una mossa analoga compiuta da Chisinau il mese scorso.

Secondo il ministero russo, l'ambasciatore moldavo è stato convocato per essere informato della misura, adottata in base al principio di reciprocità. Il provvedimento segue la decisione del governo moldavo del 23 ottobre, con cui un dipendente dell'ambasciata russa a Chisinau è stato dichiarato 'persona non grata'.

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Il meccanismo della reciprocità diplomatica tra Mosca e Chisinau

Il principio di reciprocità prevede che uno Stato risponda a un provvedimento di un altro Stato con una misura equivalente nei confronti dei diplomatici di quel paese. Nel caso in esame, la sequenza è chiara: prima Chisinau, il 23 ottobre, poi Mosca, il 10 novembre.

Tra le due decisioni sono passati 18 giorni. Il termine 'persona non grata' indica, nella prassi diplomatica, un individuo non più gradito nel paese ospitante, mentre il ministero russo usa il termine indesiderabile per descrivere la sua misura contro il diplomatico moldavo.

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Le accuse di Chisinau sui droni russi e la replica di Mosca

Il governo moldavo, guidato dalla presidente filoeuropea Maia Sandu, ha presentato una lunga serie di proteste riguardo a quelli che definisce droni russi. Tali velivoli, secondo Chisinau, provengono dalla guerra in Ucraina, in corso da oltre quattro anni e mezzo, e sarebbero atterrati sul suo territorio.

In un episodio avvenuto a metà ottobre, il governo moldavo ha affermato che cinque droni si sono schiantati all'interno della Moldavia in meno di 24 ore. Il Ministero degli Esteri russo respinge questa ricostruzione e sostiene che la Moldavia non ha fornito alcuna prova che i droni fossero russi.

Mosca accusa inoltre le autorità moldave di fomentare sentimenti anti-russi. La Moldavia, ex repubblica sovietica situata tra l'Ucraina e la Romania, punta a entrare nell'Unione europea entro il 2030, un obiettivo che inquadra la linea filoeuropea del governo di Maia Sandu.

Effetti sulle relazioni bilaterali e prossimi passi diplomatici

Lo scambio di misure riguarda direttamente le due missioni diplomatiche di Mosca e Chisinau, dove operavano i diplomatici colpiti dalle decisioni reciproche. La dichiarazione russa è stata resa pubblica sul sito del ministero, a conferma del carattere formale della risposta.

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Nel documento non compaiono scadenze né nuove misure annunciate da Mosca. Il seguito della vicenda dipenderà quindi dalle prossime mosse dei governi di Russia e Moldavia, mentre la questione dei droni resta al centro del contenzioso tra i due paesi.

Per i cittadini e le imprese, al momento, la vicenda resta sul piano politico e diplomatico. Il nodo dei presunti droni russi sul territorio moldavo continua però a pesare sui rapporti bilaterali, con Chisinau che chiede chiarimenti e Mosca che nega ogni responsabilità.