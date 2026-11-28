Forze di difesa aerea russe abbattuto 1246 droni ucraini notte 28 novembre. Moscow ha perso 123 droni. Incidente autobus a Klimovo ferisce nove persone.

Le forze di difesa aerea della Federazione Russa hanno segnalato un'intensa attività di intercettazione notturna, abbattendo un totale di 1.246 droni ucraini. L'annuncio ufficiale è stato fornito dal Ministero della Difesa russo nel corso della giornata di sabato 28 novembre. Questa operazione difensiva ha coperto un vasto territorio nazionale, coinvolgendo diverse regioni chiave e la capitale Mosca, dove l'intensità degli attacchi ha richiesto uno schieramento massiccio delle reti anti-aeree locali.

Intercettazione droni a Mosca e danni

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha fornito dettagli specifici sull'impatto degli attacchi nella città capitale attraverso il suo canale Telegram. Durante la notte, oltre 400 droni sono stati lanciati verso la capitale russa, rappresentando una delle più grandi ondate offensive dirette contro la città. Tra questi velivoli, 123 sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze di Mosca, impedendo loro di raggiungere obiettivi interni all'area urbana protetta.

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Le autorità municipali hanno continuato a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei residenti. I dati forniti dal sindaco riflettono la capacità delle forze di difesa aerea locali di reagire tempestivamente a migliaia di velivoli a pilotaggio remoto lanciati contro infrastrutture critiche e aree residenziali. L'abbattimento di questa percentuale significativa di droni ha ridotto i potenziali danni materiali e umani all'interno del perimetro della città.

Attacco autobus a Klimovo e feriti

Al di fuori della capitale, la regione di Bryansk ha registrato un incidente grave con vittime civili. Il governatore della regione di Bryansk ha confermato che un drone ucraino ha attaccato un autobus nel villaggio di Klimovo. L'episodio ha causato l'immediato intervento delle autorità sanitarie locali per prestare soccorso alle persone coinvolte nell'incidente.

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Le autorità regionali hanno riportato che nove persone sono state ferite a seguito dell'impatto del drone sull'autobus. La natura dell'attacco ha evidenziato la vulnerabilità dei trasporti pubblici in aree periferiche e non strettamente difese dalla rete centrale di protezione. Il bilancio dei feriti rappresenta la conseguenza diretta più significativa tra i vari incidenti verificatisi durante questa notte di operazioni aeree.

Provvedimenti nella regione di Samara

Nella parte meridionale della Russia europea, la regione di Samara ha affrontato un'altra serie di tentativi di attacco. Il governatore della regione di Samara ha dichiarato che l'Ucraina ha compiuto un altro tentativo di attaccare impianti industriali durante la notte. Le strutture colpite, probabilmente siti produttivi o logistici strategici, sono state il bersaglio di questa nuova ondata offensiva.

Nonostante la presenza di droni nell'area di Samara, le autorità hanno confermato che non si sono registrati né morti né feriti. Questa assenza di vittime umane suggerisce che le difese locali potrebbero aver neutralizzato la minaccia prima che causasse danni alle persone o che gli impianti abbiano subito danni strutturali minimi. Il governatore ha sottolineato la resilienza delle infrastrutture industriali regionali di fronte a continue pressioni esterne.