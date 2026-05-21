Le esercitazioni nucleari congiunte tra Russia e Bielorussia si sono concluse con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, mentre le forze ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti.

Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka , nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti.

Zelensky ha allegato al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto Zelensky. Zelensky ha aggiunto che un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 è stato distrutto nel nostro territorio temporaneamente occupato. Ci sono buoni risultati dai guerrieri del SSU Special Operations Center 'A'.

Un Russian FSB headquarters è stato colpito, e un Pantsir-S1 surface-to-air missile system è stato distrutto in nostro territorio temporaneamente occupato. Grazie a questa singola operazione, Russia e Bielorussia hanno completato con il lancio di due tipi di missili intercontinentali e due missili ipersonici, le esercitazioni congiunte di tre giorni sulla prontezza delle forze nucleari. I presidenti Vladimir Putin e Alexander Lukashenko hanno assistito in videoconferenza.

Il ministero della Difesa russo ha precisato che un missile intercontinentale balistico Yars è stato lanciato dal cosmodromo di Plesetsk sul poligono di Kura, in Kamchatka. Dal Mare di Barents un sommergibile nucleare strategico ha lanciato un missile intercontinentale Sineva e una fregata un vettore ipersonico Zirkon con obiettivo il poligono di Chizha. Infine, un jet Mig-31 ha lanciato un missile ipersonico Kinzhal.

Da parte loro, le forze bielorusse hanno lanciato un missile balistico con il sistema Iskander-M dal sito di Kapustin Yar. Alle esercitazioni hanno preso parte circa 65.000 militari, 200 lanciatori e otto sottomarini strategici. La Russia non ha intenzione di farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti, ma manterrà il suo arsenale nucleare al livello di necessaria sufficienza sulla base di ciò che è stato pianificato decenni fa.

Visti i crescenti tensioni nel mondo e l'emergere di nuove minacce e rischi, la nostra triade nucleare deve continuare a servire come affidabile garante della sovranità di Russia e Bielorussia, assicurando i compiti della deterrenza strategica e mantenendo la parità nucleare e l'equilibrio di potenza globale. Lukashenko ha assicurato che la Bielorussia non si lascerà trascinare direttamente nel conflitto in Ucraina, ma ha avvertito che Russia e Bielorussia si difenderanno insieme in caso di aggressione.

Il leader bielorusso ha aperto alla possibilità di un dialogo diretto con Kiev, dichiarandosi pronto a incontrare e discutere i problemi con Zelensky se vuole parlare





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russia Bielorussia Esercitazioni Nucleari Missili Intercontinentali Missili Ipersonici Quartiere Generale FSB Genicheska Hirka Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha Kuchernikha K

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ucraina-Russia, Draghi o Merkel mediatori con Putin: la propostaSecondo alcuni fonti, oltre all'ex presidente della Bce o all'ex cancelliera tedescaa, altri governi hanno proposto come candidati il presidente finlandese Alexander Stubb e il suo predecessore Sauli Niinistö

Read more »

Partial collapse of apartment building in Russia amid Ukraine-Russia conflictSearch and rescue operations underway after a Ukrainian drone attack on a Rosneft-owned apartment complex in Syzran, Russia, amid the ongoing Russia-Ukraine crisis.

Read more »

Il Mediterraneo centrale entra nella guerra tra Russia e Ucraina: ecco perchéLe coste libiche rischiano di trasformarsi in un nuovo spazio operativo militare, per volonta di Kiev, ma il Paese resta conteso tra i due fronti.

Read more »

Zelensky: 'Colpito sito dell'Fsb russo nel Kherson, centinaia tra morti e feriti'Il video postato sui social dal presidente ucraino (ANSA)

Read more »