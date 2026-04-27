Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov e il vice ministro della Difesa iraniano Reza Talaei-Nik discutono di soluzioni diplomatiche per i conflitti regionali, mentre Putin conferma il sostegno della Russia all'Iran.

Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha partecipato a un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente siriano Ahmed al-Sharaa al Cremlino a Mosca il 28 gennaio 2026.

L'incontro, documentato dall'agenzia di stampa statale russa TASS, ha visto la partecipazione di Belousov in un momento di crescente tensione geopolitica nella regione. Secondo quanto riportato, Belousov ha ribadito la posizione della Russia, che sostiene che la guerra in Iran debba essere risolta esclusivamente attraverso mezzi diplomatici. Durante il suo intervento, il ministro russo ha espresso fiducia nella continua collaborazione tra Mosca e Teheran, sottolineando l'importanza di un approccio diplomatico per risolvere i conflitti regionali.

In una serie di incontri paralleli, il vice ministro della Difesa iraniano Reza Talaei-Nik si è recato in Kirghizistan e in Bielorussia, due paesi alleati della Russia. In Bielorussia, Talaei-Nik ha discusso della situazione mediorientale con il ministro della Difesa Viktor Khrenin, concordando sull'importanza di una soluzione politico-diplomatica e sull'intensificazione dei negoziati.

Il ministero della Difesa bielorusso, citato dall'agenzia di stampa statale BelTA, ha affermato che l'incontro ha confermato l'interesse reciproco di Minsk e Teheran per un ulteriore approfondimento della loro collaborazione. Questi incontri si inseriscono in un contesto più ampio di cooperazione tra Russia, Iran e Bielorussia, con l'obiettivo di contrastare le pressioni internazionali, in particolare quelle provenienti da Stati Uniti e Israele.

A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi, elogiando il popolo iraniano per la sua resistenza alle pressioni statunitensi e israeliane. Putin ha dichiarato che la Russia farebbe tutto il possibile per sostenere Teheran, rafforzando ulteriormente l'alleanza tra i due paesi. Questi sviluppi geopolitici riflettono la strategia della Russia di consolidare le relazioni con i paesi che condividono una visione comune contro l'influenza occidentale nella regione.

Gli esperti sottolineano che tali incontri potrebbero avere implicazioni significative per la stabilità del Medio Oriente e per le dinamiche delle relazioni internazionali





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russia Iran Bielorussia Diplomazia Conflitti Regionali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chiara Petrolini, la consulente della difesa: 'Una gravidanza mai percepita'Secondo l'esperta, la giovane di Traversetolo soffriva di un disturbo che le impediva di rendersi conto del suo stato. Per il primo parte la negazione sarebbe stata totale, nella seconda c'era una consapevolezza intermittente

Read more »

Attacco a Kati in Mali: ucciso il Ministro della DifesaIl Ministro della Difesa del Mali, Sadio Camara, è stato ucciso in un attacco da parte del gruppo JNIM alla sua residenza nella base militare di Kati, vicino a Bamako. Gli attacchi, rivendicati da un'affiliazione di Al Qaeda e dai ribelli Tuareg, proseguono e rappresentano uno dei più grandi attacchi coordinati degli ultimi anni. Le Nazioni Unite hanno chiesto una risposta internazionale alla violenza nel Sahel.

Read more »

Mosca, 'il ministro della Difesa russo a Pyongyang incontra Kim'Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha incontrato oggi a Pyongyang il leader supremo nordcoreano Kim Jong Un per discutere dello stato e delle prospettive della cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord. Lo scrive l'agenzia Interfax.

Read more »

Diplomazia in Movimento nel Golfo Persico: Iran, Russia, Cina e Nuove Proposte per la De-escalationNonostante le tensioni e i conflitti, l'attività diplomatica nel Golfo Persico continua. L'Iran rafforza i legami con Oman, Russia e Arabia Saudita, mentre la Turchia propone un ruolo nel pattugliamento dello Stretto di Hormuz. La situazione tra Israele e Hezbollah rimane critica.

Read more »

Putin pledges support for Iran in talks with Araqchi in Russia, says he wants peace soonMOSCOW, April 27 (Reuters) - Russian President Vladimir Putin held talks with Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi in St. Petersburg on Monday and told him he hoped the… Leggi

Read more »

Difesa, Rauti al 72° Stormo: “Un’eccellenza nazionale nella formazione e nell’addestramento, pilastri della Difesa”“Il 72° Stormo è un presidio strategico della Difesa, un’eccellenza...

Read more »