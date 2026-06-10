Russia e Siria discutono la riformulazione delle basi militari a Tartous e Hmeimim

Il ministero degli Esteri russo ha confermato negoziati attivi con Damasco riguardo alla possibile riorganizzazione delle strutture militari russe in Siria, in particolare la base navale di Tartous e l'aeroporto di Hmeimim. Nonostante il cambio di regime con la caduta di Assad, Mosca mantiene una presenza strategica vitale nel Mediterraneo.

Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato mercoledì che la cooperazione con la Siria sta progredendo in modo molto attivo e che Mosca sta discutendo con Damasco una possibile riformulazione delle sue strutture militari sul territorio siriano.

La rimozione del presidente Bashar al-Assad, stretto alleato di Mosca, avvenuta nel dicembre 2024, aveva inizialmente sollevato interrogativi sul destino delle importanti basi militari russe: la base aerea di Hmeimim a Latakia e la struttura navale di Tartous. Tuttavia, in seguito alla caduta di Assad, la Russia ha rapidamente costruito un rapporto con il nuovo governo guidato da Ahmed al-Sharaa, ex comandante ribelle ora presidente.

La portavoce del ministero, Maria Zakharova, ha confermato l'intensità dei contatti bilaterali, citando in particolare i piani per un hub logistico a Tartous, destinato a fungere da centro di distribuzione per le merci provenienti dalla Russia in tutta la Siria. Zakharova ha sottolineato che, nell'ambito di questi colloqui, si discute anche della futura configurazione della presenza militare russa, definita come una mögliche reformatting, ovvero una possibile ristrutturazione funzionale delle infrastrutture esistenti.

Queste basi rivestono un'importanza strategica fondamentale per la Russia: la base navale di Tartous è l'unico punto di supporto e riparazione per la flotta russa nel Mediterraneo, mentre Hmeimim funge da cruciale scalo per le operazioni militari e le attività di compagnie private militari in Africa. L'intervento russo in Siria risale al 2015, quando Mosca intervenne a sostegno di Assad nel conflitto civile.

Nonostante nel 2024 la Reuters avesse riportato un parziale ritiro delle forze russe dalle prime linee nel nord del paese e da postazioni nelle aree a maggioranza alawita, le due strutture principali sul Mediterraneo sono rimaste saldamente sotto controllo russo. I legami tra Russia e Siria affondano le radici nella Guerra Fredda, con Mosca che riconobbe l'indipendenza siriana dalla Francia nel 1944. Per decenni, Damasco è stato considerato dagli occidentali come un satellite dell'Unione Sovietica prima e della Russia poi.

L'evoluzione attuale del rapporto, con un nuovo governo precedentemente ostile, dimostra la flessibilità della politica estera russa e la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti di regime, mantenendo tuttavia consolidate teste di ponte militari in una regione geopoliticamente cruciale. La discussione su una riformulazione delle strutture potrebbe tradursi in una loro formale integrazione nella dottrina di difesa siriana o in un accordo di locazione a lungo termine, garantendo a Mosca la continuità operativa necessaria per proiettare la propria influenza nel Mediterraneo orientale, in Africa e in Medio Oriente.

Il nuovo hub logistico di Tartous, inoltre, segnala un'intenzione di rafforzare i legami economici oltre che militari, utilizzando la Siria come corridoio per le esportazioni russe in un contesto di isolamento economico internazionale di Mosca. Questo scenario evidenzia come, nonostante il cambiamento politico a Damasco, gli interessi di sicurezza nazionale russi rimangano una priorità assoluta, guidando una diplomazia pragmatica che sa trascendere le precedenti affiliazioni ideologiche





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