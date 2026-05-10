Russia e Ucraina in polemica, fonti tedesche preoccupate da proposta del presidente russo per mediatore

Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto di nominare l'ex cancelliere della Germania, Gerhard Schroeder, come mediatore nel futuro negoziato tra l'Ue e la Russia per la fine della guerra in Ucraina. Inoltre, fonti governative tedesche hanno espresso preoccupazione per la 'strategia ibrida' del Cremlino.

Lo scettiscimo del presidente russo Vladimir Putin riguardo alla missione di '__ Gerhard Schroeder __' quale mediatore per un accordo tra la Russia e l' Ucraina per la fine della guerra in Ucraina ha sollevato preoccupazioni da parte di fonti governative tedesche.

Le stesse fonti hanno espresso preoccupazione per la 'strategia ibrida' del Cremlino e si augurano che Mosca proroghe la tregua per verificare la credibilità delle proposte. Nel frattempo, l'Ucraina ha confermato attacchi russi con droni e artiglieria che hanno causato vittime e feriti. Anche Mosca ha accusato l'Ucraina di violazioni del cessate il fuoco, mentre i droni russi sono stati distrutti dall'aviazione ucraina.

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato una tregua per i giorni della 'Giornata della Vittoria' e le parti sembrano ancora divergere su quanto successo durante quest'ultimo periodo





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