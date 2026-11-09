Russia e Ukraine flessibili a Abu Dhabi per negoziati Trump

La Russia e l'Ucraina mostrano flessibilità sui territori prima dei colloqui ad Abu Dhabi il 10 novembre 2026, mediati da Trump, Witkoff e Kushner.

La Russia e l' Ucraina hanno espresso una flessibilità riservata riguardo a un possibile scambio di territori in vista dei colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti. Questi incontri cruciali si svolgeranno ad Abu Dhabi il 10 novembre 2026. Il presidente statunitense Donald Trump sta intensificando i suoi sforzi diplomatici per risolvere il conflitto che dura da oltre quattro anni. L'obiettivo è raggiungere un accordo che possa porre fine alle ostilità e stabilire una nuova architettura di sicurezza regionale.

Dinamiche dei colloqui di Abu Dhabi

I negoziati ufficiali inizieranno martedì 10 novembre 2026 e si protrarranno per due giorni consecutivi. Gli inviati speciali degli Stati Uniti, Steve Witkoff e Jared Kushner, guideranno direttamente gli sforzi di mediazione in questo processo delicatissimo. Il funzionario americano che ha briefato la stampa ha sottolineato come la posizione delle due parti sia cambiata rispetto al passato. Sebbene le dichiarazioni pubbliche rimangano ferme, le trattative private mostrano segnali concreti di apertura verso un compromesso territoriale.

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Ogni eventuale accordo sulla delimitazione delle frontiere sarà probabilmente inserito nella fase finale dei negoziati. Prima di affrontare la questione territoriale, le parti dovranno concordare altri punti fondamentali. Tra questi spicca la necessità di definire un'architettura di sicurezza postbellica robusta e duratura. Questa sequenza logica mira a garantire che le basi politiche e militari siano solide prima di discutere i confini fisici.

Garanzie di sicurezza e posizioni di Mosca e Kiev

Le garanzie di sicurezza per l'Ucraina rappresenteranno uno dei temi centrali delle discussioni ad Abu Dhabi. Un argomento specifico che emergerà con forza è la possibilità di una difesa per Kiev in stile NATO. Tale misura implicherebbe l'invocazione dell'articolo 5 del Trattato Atlantico per la protezione della capitale ucraina. Questa proposta rappresenta un salto quantitativo significativo rispetto alle precedenti assurances fornite dai partner occidentali.

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Storicamente, sia l'Ucraina che la Russia sono state irremovibili sulla questione del territorio. Il governo di Kiev richiede il ritiro delle forze russe ai confini originali tra i due stati. Al contrario, il presidente Vladimir Putin mira al controllo completo della regione del Donbas. Nonostante queste posizioni pubbliche distanti, la flessibilità privata segnalata dagli osservatori statunitensi suggerisce che le parti potrebbero essere disposte a rivedere le loro richieste iniziali.

Ottimismo cauto e prossimi passi diplomatici

Il funzionario americano ha dichiarato di percepire un desiderio reale da parte russa di concludere il conflitto. Questa è la prima volta che si registra un tale livello di motivazione da Mosca per la risoluzione della crisi. Il presidente Trump ha spesso sottolineato le pesanti perdite subite da entrambe le fazioni dall'invasione iniziata nel 2022. L'ottimismo statunitense è cauto ma presente, riconoscendo che i negoziati richiederanno tempo e pazienza.

Dopo la conclusione dei due giorni di colloqui ad Abu Dhabi, gli inviati statunitensi potrebbero viaggiare in Russia. L'obiettivo di questa futura visita sarebbe incontrare direttamente il presidente Vladimir Putin. Tale incontro permetterebbe di approfondire le questioni emerse durante i negoziati multilaterali. La diplomazia americana punta a mantenere la pressione e a garantire che il momentum non si perda.