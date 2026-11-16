Russia Esclude Europa dai Colloqui di Pace sull'Ucraina

Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov smentisce l'adesione europea ai negoziati, confermando il formato trilaterale tra Mosca, Kyiv e Washington.

Il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, ha dichiarato esplicitamente lunedì che la Federazione Russa non ha accordato l'inclusione dei rappresentanti europei nel prossimo ciclo di trattative di pace relative al conflitto in Ucraina. Questa presa di posizione istituzionale contraddice direttamente le affermazioni rilasciate la settimana precedente da alcuni alti funzionari statunitensi, i quali avevano suggerito che Mosca fosse pronta ad accogliere un'espansione del formato negoziale.

Smentita sul Formato Trilaterale dei Colloqui

Il negoziato attuale procede esclusivamente con il formato trilaterale, coinvolgendo esclusivamente delegazioni russe, ucraine e statunitensi, come confermato dallo stesso Ushakov. Le discussioni si erano effettivamente riprese ad Abu Dhabi alcuni giorni fa, dopo una pausa lunga nove mesi, e le parti avevano concordato la prosecuzione di queste sedute senza aggiungere nuovi attori al tavolo. Il consigliere ha precisato che nessuna data è ancora stata fissata per la successiva tornata di incontri, mantenendo alta l'incertezza temporale.

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Posizioni di Putin, Witkoff e Kushner a Mosca

La confusione informativa nasce da un incontro avvenutosi a Mosca tra Vladimir Putin e i due inviati speciali degli Stati Uniti, Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump. Durante l'incontro, avvenuto nel novembre 2026, i rappresentanti americani avevano dichiarato pubblicamente che il Cremlino aveva dato il via libera all'ingresso dell'Europa nelle trattative successive. Tuttavia, l'interprete ufficiale delle posizioni russe, Ushakov, non ha fatto alcun riferimento diretto a queste dichiarazioni, limitandosi a ribadire la posizione attuale senza validare le intenzioni altrui.

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Condizioni per un Eventuale Ampliamento del Tavolo

Secondo le indicazioni di Ushakov, l'eventuale aggiunta di partecipanti europei richiederebbe un lavoro preliminare considerevole e non è stata oggetto di alcun accordo formale con Mosca. Il funzionario ha spiegato che potrebbero essere necessarie una o più ulteriori sessioni trilaterali per creare le condizioni necessarie. La Russia attende un segnale inequivocabile e chiaro da parte delle autorità europee riguardo alle loro reali intenzioni e alla disponibilità a fornire un contributo sostanziale e costruttivo per il successo della risoluzione del conflitto.

Impatto Diplomatico e Prossimi Passi Strategici

La posizione rigida di Mosca sull'esclusione dell'Europa evidenzia le profonde divisioni geopolitiche nella gestione delle trattative. Il Cremlino intende mantenere il controllo sulla procedura negoziale, privilegiando il dialogo diretto con Kyiv e Washington. I prossimi passi dipenderanno interamente dalla capacità degli Stati Uniti di mediare tra le richieste di Putin e le aspettative europee, senza garanzia di una rapida espansione del gruppo di negoziato.