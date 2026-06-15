Il ministro russo Sergej Lavrov ha affermato che Mosca è favorevole alle proposte di pace degli Stati Uniti e respinge gli ultimatum dell'Europa. La Russia è impegnata a sostenere le proposte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina.

Il ministro russo Sergej Lavrov ha affermato che Mosca è favorevole alle proposte di pace degli Stati Uniti e respinge gli ultimatum dell' Europa . La Russia è impegnata a sostenere le proposte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina .

Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, che hanno guidato i negoziati mediati dagli Stati Uniti volti a porre fine alla guerra, si recheranno nuovamente in Russia a breve. Nel frattempo, gli europei stanno cercando di imporre i propri servizi di mediazione alla Russia, ma sbagliano a presumere che la Russia stia perdendo la guerra e che possano lanciare ultimatum a Mosca.

Lavrov ha aggiunto di essere ansioso di sentire dagli inviati di Trump come verrebbero attuati gli accordi di pace basati sulle proposte statunitensi





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