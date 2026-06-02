Russia lancia massiccio attacco contro l'Ucraina con missili ipersonici

La Russia ha confermato di aver condotto un massiccio attacco contro l'Ucraina durante la notte, utilizzando anche missili ipersonici e affermando di aver colpito solo obiettivi militari. Il ministero della Difesa russo, secondo la Tass, ha dichiarato di aver utilizzato droni e missili lanciati dall'aria, da terra e dal mare contro strutture dell'industria della difesa nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Khmelnytsky e Sumy, oltre a depositi di carburante, infrastrutture dei trasporti e aeroporti militari. Le forze ucraine hanno abbattuto tutti i droni nemici durante la notte, secondo il ministero della Difesa russo.

La Russia ha confermato di aver condotto un massiccio attacco contro l' Ucraina durante la notte, utilizzando anche missili ipersonici e affermando di aver colpito solo obiettivi militari .

Il ministero della Difesa russo, secondo la Tass, ha dichiarato di aver utilizzato droni e missili lanciati dall'aria, da terra e dal mare contro strutture dell'industria della difesa nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Khmelnytsky e Sumy, oltre a depositi di carburante, infrastrutture dei trasporti e aeroporti militari. Le forze ucraine hanno abbattuto tutti i droni nemici durante la notte, secondo il ministero della Difesa russo





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