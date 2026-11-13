Russia limita abbattimento orsi bruni al 30% per ridurre attacchi letali

Il governo russo fissa una tassa massima del 30% per la popolazione di orsi bruni dopo 36 vittime. Quota variabile da regione a regione.

Il governo russo ha istituito ufficialmente una quota massima di abbattimento selettivo pari al 30% della popolazione di orsi bruni in tutto il paese. Questa decisione operativa mira a contenere la densità demografica degli animali dopo che gli episodi di aggressione hanno causato 36 decessi umani nel corso dell'anno corrente. La misura è stata resa pubblica venerdì dal Ministero delle Risorse Naturali.

Meccanismo di controllo e quote regionali

La direttiva stabilisce un tetto massimo di rimozione degli esemplari, ma le percentuali effettive variano significativamente in base alla densità locale e al rischio specifico di ciascuna area geografica. Il Ministero delle Risorse Naturali ha comunicato che la percentuale di abbattimento sarà fissata al 14% nella penisola della Kamchatka, situata nell'estremo oriente russo, mentre nella regione di Krasnojarsk nella Siberia occidentale il limite è stato impostato al 19%.

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Questa differenziazione regionale si basa sulla stima complessiva della popolazione di orsi bruni in Russia, che il ministero valuta in 308.000 esemplari. La registrazione ufficiale della decisione è già stata completata presso il Ministero della Giustizia russo, rendendo la normativa operativa e vincolante per le autorità locali competenti. Il numero di vittime aggiornato a 36 comprende un caso recente avvenuto presso un campo turistico, dove una guardia di sicurezza è stata uccisa nella penisola della Kamchatka.

Posizioni degli stakeholder e dati statistici

Le autorità russe citano dati allarmanti provenienti dall'inizio dell'anno per giustificare l'urgenza dell'intervento. Sono stati ricevuti oltre 12.000 segnali di orsi bruni che si avvicinano alle aree abitate o ai centri di attività umana. Di questi avvistamenti, 87 sono evoluti in attacchi diretti, portando al bilancio tragico di 36 persone decedute. La soglia dei 12.000 contatti stretti evidenzia una pressione demografica significativa sugli animali, spinta da fattori ambientali.

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Secondo i dati governativi raccolti negli ultimi decenni, la popolazione di orsi bruni ha visto la propria dimensione più che raddoppiata. Questo aumento esponenziale è attribuito in parte alla modifica delle condizioni climatiche, in particolare grazie alla riduzione della durata e dell'intensità degli inverni. La maggiore disponibilità di habitat durante le stagioni fredde ha favorito un tasso di sopravvivenza più elevato per i cuccioli e una maggiore resistenza degli adulti, contribuendo a sovraccaricare gli ecosistemi locali.

Impatto concreto e finanziamenti destinati

Per supportare l'esecuzione di questo piano di controllo, il Ministero delle Risorse Naturali ha allocato fondi economici specifici. L'importo stanziato supera l'equivalente di 970.000 dollari, una somma destinata a coprire i costi operativi delle operazioni di abbattimento selettivo. Le risorse saranno impiegate prioritariamente per gestire gli esemplari che dimostrano una tendenza a avvicinarsi agli insediamenti umani o a nutrirsi nelle discariche, identificando i soggetti a maggior rischio di conflitto.

Non sono stati resi noti al momento le date precise di inizio o di fine del periodo di caccia autorizzato. La comunicazione ufficiale non specifica la durata temporale di questa campagna straordinaria né le modalità esatte di monitoraggio dei risultati. Tuttavia, la registrazione presso il Ministero della Giustizia indica che la procedura amministrativa è completa e che le regioni hanno ricevuto le direttive per implementare i rispettivi piani di riduzione della popolazione entro i limiti percentuali stabiliti per le loro giurisdizioni.