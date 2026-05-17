Russia - Massiccio attacco con droni dall'Ucraina in diverse regioni russe: almeno tre morti e feriti, danni agli edifici

Un attacco con droni dall'Ucraina ha colpito diverse regioni russe, causando tre morti e numerosi feriti. Alcuni droni sono riusciti a raggiungere l'area urbana e periferica, causando danni a edifici residenziali e a un cantiere vicino a una raffineria di petrolio e gas.

Le diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca almeno tre morti e numerosi feriti.

Secondo le autorità locali, oltre 120 droni senza pilota diretti verso la capitale. Alcuni droni hanno raggiunto obiettivi nell'area urbana e periferica, causando danni a edifici residenziali e a un cantiere vicino a una raffineria di petrolio e gas precisamente nella zona dell'impianto industriale che non avrebbe subito interruzioni operative.

Il governatore della regione di Mosca, Andrey Vorobyov, ha parlato di un attacco 'su vasta scala', spiegando che 14 regioni del Paese oltre alla Crimea, sul Mar Nero e sul Mar d'Azov sono state interessate. Il sindaco della capitale ha confermato che le difese aeree hanno neutralizzato decine di droni in avvicinamento alla città, evitando conseguenze ancora più gravi.

Secondo le ricostruzioni diffuse dalle autorità russe, uno degli attacchi avrebbe colpito un'area vicino alla, provocando danni a strutture esterne ma senza compromettere la produzione dell'impianto. Sono state inoltre danneggiate almeno tre abitazioni. Il presidente ha promesso nuove azioni di risposta contro obiettivi russi, mentre da Mosca si prosegue nella denuncia di un aumento degli attacchi contro il territorio nazionale





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