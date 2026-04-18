Russia minaccia aziende europee produttrici di droni: l'Italia nel mirino

Mosca pubblica un elenco di stabilimenti europei e filiali ucraine coinvolti nella produzione di droni, considerandoli potenziali obiettivi militari. L'Italia, impegnata in partenariati strategici con Kiev, si ritrova nel mezzo di tensioni geopolitiche crescenti.

Il Ministero della Difesa russo ha risposto con durezza alle iniziative industriali europee volte alla produzione di droni, definendole un passo deliberato che rischia di trascinare i Paesi dell'Unione Europea in una escalation militare su larga scala.

Dopo una serie di dichiarazioni e comunicati ufficiali, Mosca ha pubblicato un elenco di aziende europee e filiali di società ucraine che, a suo dire, sarebbero coinvolte nella produzione di componenti per droni destinati agli attacchi in territorio russo. Questo elenco, secondo il dicastero di Difesa di Mosca, rappresenta una lista di potenziali obiettivi militari. Le minacce russe si estendono anche all'Italia, dove recentemente è stata confermata la definizione di un quadro di partenariato strategico tra Italia e Ucraina incentrato su difesa aerea, sistemi senza pilota, munizioni e settore marittimo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso l'interesse a sviluppare una produzione congiunta, in particolare nel settore dei droni, un ambito in cui l'Ucraina è considerata una nazione guida. Il Ministero della Difesa russo ha categoricamente affermato che tali decisioni europee stanno sempre più trascinando i Paesi del continente in guerra. Sul proprio canale ufficiale, il ministero ha diffuso la lista delle filiali di società ucraine con sede in Europa e di aziende straniere che, secondo Mosca, sarebbero impegnate nella produzione di componenti di droni da impiegare negli attacchi sul suolo russo. Le filiali identificate sono localizzate in Germania, Danimarca, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca e Regno Unito. Per quanto riguarda i produttori effettivi, l'elenco comprende aziende situate in Germania, Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Danimarca, Lettonia, Lituania, oltre a Regno Unito, Israele e Turchia. L'Italia, in particolare, è stata indicata per la produzione di motori a pistoni. Il Ministero russo ha inoltre accusato i paesi dell'UE di aver intensificato i finanziamenti e la produzione destinati al fronte ucraino, descrivendo queste azioni come un "passo deliberato che porta a una forte escalation della situazione militare e politica nell’intero continente europeo e alla trasformazione strisciante di questi Paesi in una retrovia strategica dell’Ucraina". La nota conclude ammonendo che l'utilizzo di droni prodotti in Europa negli attacchi contro la Russia "porta conseguenze imprevedibili". A rafforzare ulteriormente questa linea di pensiero è intervenuto Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente. Tramite la piattaforma X, Medvedev ha commentato l'elenco pubblicato dal Ministero della Difesa russo affermando: "La dichiarazione del Ministero della Difesa russo va presa alla lettera: l’elenco degli stabilimenti europei che producono droni e altre attrezzature costituisce un elenco di potenziali obiettivi per le forze armate russe. Il momento in cui gli attacchi diventeranno realtà dipenderà da ciò che accadrà in seguito. Dormite sonni tranquilli, partner europei!". Parallelamente, in Italia, si è acceso un dibattito circa la giornalista Claudia Conte. A seguito dell'esplosione del caso mediatico legato al suo rapporto con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la Conte ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ai media, affidandosi alla tutela legale del suo avvocato, Domenico Forgione. Quest'ultimo ha inviato una lettera al direttore dell'Adnkronos, Davide Desario, per chiarire la posizione della sua assistita, smentendo categoricamente l'ipotesi di imminenti rivelazioni o la pubblicazione di libri-confessione. "La dott.ssa Claudia Conte, mia assistita, in questi ultimi giorni, nonostante il linciaggio mediatico subito, non è mai voluta intervenire per non alimentare il gossip sulla sua persona. E tuttavia proseguono insolenze e attacchi inaccettabili, oltre a varie offerte di spazi di visibilità che non le interessano in alcun modo. Rispetto a tutto questo, la mia assistita chiede il rispetto della sua privacy e della sua persona. Non intende rilasciare né oggi né in futuro dichiarazioni o interviste sulla sua vita privata. Tantomeno ha intenzione di scriverne un libro scandalistico con improbabili rivelazioni choc su chicchessia, come pure sostiene in maniera del tutto infondata qualche organo di informazione che per questo sarà chiamato a risponderne in tribunale", si legge nella missiva, che ribadisce come "Claudia Conte rispetta le persone e chiede rispetto, un suo diritto che chiedo formalmente di osservare". La vicenda dei droni europei e le conseguenti minacce russe si inseriscono in un contesto geopolitico sempre più teso, dove la corsa agli armamenti e le alleanze strategiche assumono un ruolo centrale. La produzione congiunta di armamenti, come quella ventilata tra Italia e Ucraina, rappresenta un tentativo di rafforzare le capacità difensive di fronte a un quadro internazionale incerto e potenzialmente conflittuale. Tuttavia, le reazioni di Mosca evidenziano il rischio di una spirale di escalation, dove ogni mossa strategica da parte di un blocco può essere interpretata dall'altro come una provocazione, alimentando un clima di sospetto e potenziale scontro. La pubblicazione di elenchi di aziende potenzialmente coinvolte in attività considerate ostili da parte di uno Stato è una tattica di pressione e deterrenza che non è nuova nel panorama delle relazioni internazionali, ma che in questo caso assume una particolare gravità data la natura delle minacce. La trasparenza, o la sua assenza, in queste dinamiche internazionali gioca un ruolo fondamentale nel determinare l'opinione pubblica e le reazioni politiche. La questione della produzione di droni è particolarmente sensibile, dato il loro impiego sempre più diffuso nei conflitti moderni, sia per scopi di ricognizione che offensivi. La volontà dell'Ucraina di porsi come leader in questo settore, e il desiderio di partner europei di collaborare, rispecchiano la crescente importanza di questa tecnologia nella difesa e nella proiezione di potenza. La risposta della Russia, che vede in queste iniziative un'ulteriore minaccia alla propria sicurezza, sottolinea la difficoltà di trovare un equilibrio in un contesto di competizione militare e tecnologica. Le dichiarazioni di Medvedev, con il loro tono provocatorio, mirano chiaramente a generare inquietudine e a influenzare le decisioni dei governi europei, cercando di instillare il timore di rappresaglie dirette. L'Italia, trovandosi al centro di queste dinamiche sia per la sua potenziale collaborazione tecnologica sia per la natura delle accuse russe, si trova ad affrontare un complesso scenario diplomatico e di sicurezza





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