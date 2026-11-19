L'Ufficio del Procuratore Generale russo avverte Wikimedia Foundation: rischio status indesiderabile per campagne contro la sicurezza nazionale e pene severe.

L'Ufficio del Procuratore Generale della Federazione Russa ha annunciato giovedì, 19 novembre, che la Wikimedia Foundation, l'ente non profit statunitense responsabile di Wikipedia e di altri progetti di knowledge base collaborativa, potrebbe essere classificata come entità indesiderabile. Questa decisione segue un'accurata valutazione legale che identifica azioni specifiche della fondazione come potenzialmente dannose per gli interessi statali russi.

Accusa di Campagna Informatica Mirata

Secondo un comunicato ufficiale diffuso dall'ufficio del Procuratore Generale e riportato dall'agenzia di stampa Interfax, le autorità russe hanno accertato l'esistenza di una campagna informativa condotta dalla Wikimedia Foundation, Inc. Questa attività sarebbe stata diretta specificamente a destabilizzare la situazione politica e sociale all'interno del territorio della Federazione Russa. L'entità americana è quindi posta sotto stretto monitoraggio per eventuali azioni che minino l'ordine costituzionale del Paese.

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Avvertimento e Misure Pulsive Future

Il comunicato istituzionale ha chiarito che è stato emesso un formale avvertimento alla Wikimedia Foundation riguardo alla possibilità concreta di dichiararla indesiderabile. L'Ufficio del Procuratore Generale ha esplicitamente minacciato l'applicazione di severe misure punitive nel caso in cui l'attività definita come distruttiva e anti-russa non cessasse. La soglia di tolleranza è stata stabilita in modo binario: la conformità alle normative locali è l'unico modo per evitare lo stigmatizzazione legale e le relative conseguenze.

Precedenti Legali e Pene Detentive

La Russia utilizza regolarmente la normativa sulle entità indesiderabili per colpire organizzazioni, ONG e mezzi d'informazione che accusa di sovversività. La legge vigente stabilisce pene detentive severe per chi viola tale divieto. In particolare, il finanziamento di tali attività indesiderabili comporta una pena detentiva fino a cinque anni, mentre l'organizzazione di queste stesse attività può essere punita con una reclusione fino a sei anni. Questo quadro giuridico crea un ambiente ostile per le piattaforme digitali straniere che operano in Russia.

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Impatto su Wikipedia e Progetti Correlati

La minaccia di etichettatura colpisce direttamente la Wikimedia Foundation, Inc., che gestisce non solo l'enciclopedia online più visitata al mondo, ma anche molti altri progetti di informazione e archiviazione dati. Se la classificazione come indesiderabile verrà formalizzata, tutti i collaboratori, editori e finanziatori che sostengono la fondazione rischiano di trovarsi in violazione del codice penale russo. L'effetto pratico potrebbe essere l'impossibilità di operare legalmente o di fornire supporto tecnico e finanziario a qualsiasi progetto gestito dall'ente con sede negli Stati Uniti.

Prospettive Future per la Piattaforma

Al momento non sono stati indicati prossimi passi immediati da parte di Wikimedia Foundation, ma l'avvertimento serve da chiaro segnale di allerta. Le autorità russe hanno sottolineato che ogni continuazione dell'attività considerata dannosa porterà all'applicazione immediata delle pene previste dalla legge. La situazione rimane tesa mentre si attende una possibile decisione finale sull'inserimento della fondazione nella lista nera delle entità indesiderabili, un provvedimento che isolerebbe ulteriormente l'organizzazione dalla comunità internet russa.