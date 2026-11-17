La sospensione del sistema satellitare Argos da parte di CLS interrompe il monitoraggio della foca Kroshik e di altre specie, isolando la ricerca scientifica russa.

La perdita di contatto con la foca d'acqua dolce Kroshik, rinomata per il suo legame con gli esseri umani, segna una svolta significativa nella conservazione della fauna selvatica in Russia. Il servizio di localizzazione satellitare che permetteva ai ricercatori di monitorare i movimenti dell'animato si è interrotto definitivamente, lasciando i conservazionisti nell'ignoranza sul suo destino attuale. Questa situazione riflette un fenomeno più ampio e preoccupante: l'isolamento scientifico della Federazione Russa a causa delle sanzioni internazionali e del contesto geopolitico globale in rapida evoluzione.

Interruzione del servizio Argos CLS

Il sistema Argos, gestito dall'azienda francese CLS, ha ufficialmente sospeso i suoi servizi per i clienti russi. Questa decisione è stata confirmata da una portavoce della società, che ha citato "il contesto internazionale in evoluzione e i vincoli derivanti" come motivi principali per la cessazione della collaborazione. Da questo momento, i ricercatori russi non sono più in grado di accedere ai dati di posizionamento forniti dai satelliti del sistema Argos, privando la comunità scientifica di uno strumento fondamentale per lo studio della migrazione animale.

Also read Indonesia, reclutati come mercenari per la Russia: 'Assoldati per essere uccisi'

La storia unica della foca Kroshik

Kroshik, noto anche come "Little Crumb", ha guadagnato grande fama tra i sostenitori della fauna selvatica dopo essere stato salvato come cucciolo. Vyacheslav Alexeyev, che gestisce un centro di recupero vicino a San Pietroburgo, ha preso in carico l'animale e se n'è occupato per un decennio. Nonostante diversi tentativi falliti di reinsediamento in natura, Kroshik ha dimostrato una sorprendente capacità di tornare dai suoi curatori, stabilendo un legame unico con gli esseri umani. Dopo mesi di monitoraggio accurato, l'animale è stato finalmente rilasciato definitivamente nella natura nel settembre 2026, con un trasmettitore di localizzazione satellitare attaccato alla sua pelliccia per consentire il tracciamento dei suoi spostamenti nel Lago Ladoga.

Advertisement

Impatto sulla ricerca scientifica russa

La sospensione del servizio Argos rappresenta un colpo duro per la ricerca ecologica in Russia, un paese che ospita alcune delle più vaste aree selvagge del mondo. Il sistema è stato utilizzato per anni per monitorare specie rare come uccelli migratori nell'Estremo Oriente, renne selvatiche nelle foreste settentrionali, foche barbate nel Mar Bianco e trichechi dell'Atlantico intorno all'Islanda della Regina Elisabetta. Philipp Maleko, dottorando presso l'Università del Wisconsin-Madison, ha sottolineato che la mancanza di dati porterà a una carenza di informazioni su specie prioritarie per le azioni di conservazione. La perdita di questi dati compromette la capacità di comprendere le popolazioni di uccelli costieri che dipendono dagli ecosistemi artici russi per la riproduzione e la sopravvivenza.

Conseguenze future per la fauna

Oltre alla foca Kroshik, altre specie vulnerabili rischiano di non poter essere più monitorate efficacemente. La Fondazione Lago Baikal, un gruppo di conservazione dedicato al vasto lago siberiano, ha avvisato in ottobre che la perdita di questi dati minaccia la ricerca sulla fauna selvatica in tutta la Russia. Il monitoraggio delle foche endemiche del Baikal e di una piccola popolazione di renne della foresta in via di estinzione sarà interrotto. Nessun altro sistema disponibile offre le stesse funzionalità per tracciare gli animali in regioni remote lontano dalle torri cellulari. A ottobre, l'Agenzia russa per le Iniziative Strategiche ha dichiarato di essere in trattative per sviluppare un'alternativa nazionale, ma finora non esiste una soluzione equivalente alla costellazione Argos di CLS.