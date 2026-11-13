Russia pone condizioni all'ingresso europeo nei negoziati di pace ucraini

Il Cremlino richiede prova di intenti europei prima di accettare la partecipazione a colloqui di pace. Peskov chiarisce le condizioni per un formato allargato con Bruxelles.

Il Cremlino ha stabilito che l'Europa deve dimostrare una chiara volontà di contribuire attivamente al processo di pace in Ucraina prima che venga presa qualsiasi decisione sulla partecipazione dei rappresentanti europei ai futuri negoziati. Questa posizione ufficiale è stata comunicata venerdì dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, chiarendo che Mosca non ha ancora confermato l'inclusione diretta dei paesi europei nel prossimo ciclo di trattative, nonostante le recenti dichiarazioni di funzionari statunitensi.

Peskov chiarisce le condizioni russe

Le dichiarazioni del portavoce Kremlin suggeriscono fortemente che la Russia non si è ancora impegnata ufficialmente a includere i rappresentanti europei nel prossimo ciclo di colloqui di pace. Questa posizione rigida contrasta con quanto dichiarato giovedì dai negoziatori statunitensi, che avevano affermato che il presidente Vladimir Putin avesse acconsentito alla loro partecipazione. Peskov ha sottolineato che la decisione finale dipenderà dalla dimostrazione da parte degli attori europei di una genuina intenzione e disponibilità a contribuire effettivamente al processo di pace, definendo questo passo necessario prima di valutare qualsiasi dialogo su un assetto ucraino in un formato ampliato.

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Diplomazia USA e ruoli internazionali

I colloqui attuali hanno coinvolto finora solo funzionari russi, ucraini e statunitensi, che si sono incontrati ad Abu Dhabi questa settimana per la prima volta in nove mesi. Successivamente, due inviati statunitensi si sono recati a Mosca per incontrare il presidente Vladimir Putin e hanno successivamente incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy a Dublino. Putin ha recentemente affermato che gli Stati Uniti devono lavorare con i propri alleati europei per comprendere se questi desiderino davvero la pace o la guerra in Ucraina. La Russia sostiene di volere un accordo di pace completo e non una semplice tregua, come dichiarato dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov.

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Posizioni europee e figure chiave

Quando è stato chiesto al portavoce del Cremlino come avrebbe considerato il presidente francese Emmanuel Macron come potenziale interlocutore durante i colloqui di pace, Peskov ha dichiarato di non essere in grado di fornire risposte specifiche al momento. Il portavoce ha inoltre declinato ogni commento sulla possibilità che la capo della politica esterra dell'Unione Europea, Kaja Kallas, rappresentasse l'UE nei negoziati. Kallas ha frequentemente messo in dubbio la buona fede della Russia nel processo di pace e ha assunto un ruolo di primo piano nell'imporre successive ondate di sanzioni a Mosca, affermando che Mosca non vuole avversari forti per spingere le proprie massime richieste.

Impatto e prossimi passi strategici

Una partecipazione europea segnerebbe una nuova fase negli sforzi per porre fine al conflitto durato quasi cinque anni, che ha finora sconfitto i tentativi del presidente statunitense Donald Trump di assicurare un accordo di pace. Le relazioni tra la Russia e le potenze europee sono attualmente critiche, dato che gli Stati europei hanno armato l'Ucraina e imposto sanzioni a Mosca, evitando i contatti diretti con Putin dal febbraio 2022. Mosca vuole negoziare un ampio quadro di sicurezza europeo prima di affrontare i dettagli specifici della guerra, anche se non ci sono stati segni di un grande progresso sulle questioni chiave come il territorio.