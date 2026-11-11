Il ministero russo gioca l'offerta di un dialogo militare con il Regno Unito, in risposta alle richieste del Ministro della Difesa britannico di un canale attivo per ridurre i rischi di malintesi.

Il ministro della Difesa russo ha dichiarato che la Russia è disposta a parlare con la controparte britannica se Londra decidessero di avviare un dialogo, secondo il portavoce Maria Zakharova. La proposta arriva in risposta alle richieste del ministro della Difesa britannico Wes Streeting di creare ulteriori canali di comunicazione per ridurre i rischi di malintesi tra i due Paesi.

Dialogo militare proposto dalla Russia

Zakharova ha illustrato in una conferenza stampa che la Russia sarebbe pronta a rispondere al numero del ministero britannico. 'I contatti tra le forze armate dei due Paesi sono possibili se Londra dovesse fare un passo in tal senso', ha affermato. Il ministero russo sostiene che una telefonata attiva possa prevenire futuri incidenti diplomatica e militari.

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Motivazioni britanniche per i nuovi canali

Wes Streeting ha espresso il desiderio di una comunicazione diretta con Mosca per evitare errori di valutazione. Una sua intervista al Financial Times ha evidenziato che l'ambasciata britannica a Mosca continua a operare, ma che si richiedono ulteriori vie d'informazione di livello militare. La richiesta è motivata da una politica di cooperazione di sicurezza stringente e dalla necessità di mitigare tensioni dovute ai conflitti in corso.

Situazione delle relazioni tra Russia e UK

Le relazioni bilaterali si trovano in uno stato di forte tensione a causa della guerra in Ucraina e delle successive sanzioni economiche imposte dal Regno Unito. Londra è diventata un alleato aggressivo dell'Ucraina, imponendo pressioni significative su Mosca e promuovendo nuove restrizioni economiche. La Russia interpreta queste azioni come provocazioni.

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Reazioni russe ai canali chiusi

Zakharova ha accusato la Gran Bretagna di aver chiuso i propri canali di comunicazione con la Russia nel 2024, sostenendo che Londra aveva espulso l'attaccato militare russo all'ambasciata su un pretesto falso. Secondo la portavoce, l'accusa di Londra di un ufficiale di intelligence militare non dichiarato era un atto di incompetenza. La Russia ritiene il gesto un ulteriore ostacolo alla comunicazione diplomatica.

Implicazioni future e proiezioni

Se Londra accogliesse la proposta russa, potremmo vedere una nuova era di dialogo militare tra i due Paesi, che potrebbe ridurre il rischio di escalation accidentale. Tuttavia, è improbabile che la situazione attuale cambi rapidamente. Le autorità russe sono pronte a rispondere, ma il bilancio politico interno del Regno Unito potrebbe impiccare la decisione di creare nuovi canali. In ogni caso, un dialogo diretto con Mosca rimane una possibilità che potrebbe influenzare la stabilità europea e le future dinamiche di sicurezza globale.