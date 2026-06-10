Russia pronta a misure decise contro il nuovo pacchetto sanzioni Ue

La Russia reagisce al ventunesimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, che include divieti di ingresso per combattenti e modifiche al price cap del greggio. La Commissione Ue punta a isolare l'economia russa, ma l'approvazione resta subordinata all'unanimità dei 27. Tra le misure spiccano新规 sui prodotti ittici e attenzione a componenti像 allumina. Il Cremlino annuncia contromisure.

La Russia ha annunciato che adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, il ventunesimo. La portavoce del ministero degli Esteri russo ha dichiarato che la Russia condanna con fermezza qualsiasi misura coercitiva unilaterale illegittima, sottolineando che sempre più Paesi condividono e sostengono questo approccio.

Il pacchetto, presentato dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, prevede il divieto d'ingresso per i russi che hanno combattuto in Ucraina e la sospensione del meccanismo di adeguamento al price cap del greggio russo fino a gennaio del prossimo anno. L'obiettivo è continuare a esercitare pressione sulle entrate della Russia per spingerla al tavolo dei negoziati. La Commissione ritiene che le sanzioni stiano isolando la Russia dai mercati globali, causando stagnazione economica e indebolendo lo sforzo bellico.

Tuttavia, l'approvazione definitiva richiede l'unanimità dei 27 Stati membri e, sebbene l'Ungheria di Orban non porrà più ostacoli, il processo potrebbe richiedere tempo. Tra le misure settoriali spiccano restrizioni sui prodotti ittici e l'attenzione su componenti chiave come l'ossido di alluminio, dove si cerca di bilanciare l'impatto tra Russia e Europa. Il price cap viene modificato per gestire shock di mercato come la chiusura dello Stretto di Hormuz, ma l'intento resta quello di colpire l'economia russa senza compromettere eccessivamente l'Europa.

Nel frattempo, il Cremlino dovrà affrontare crescenti difficoltà nel finanziare la guerra e mantenerne il sostegno interno. La risposta russa arriva in un contesto di escalation diplomatica e di estrema attenzione agli equilibri tra gli stati membri





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