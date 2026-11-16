Russia punta su posti ITU per ridurre isolamento post-Ucraina

Mosca cerca due incarichi chiave all'ITU a Doha per influenzare standard tecnologici e ridurre l'isolamento diplomatico. Analisi degli impatti e posizioni internazionali.

La Russia mira a ottenere posizioni di alto livello presso l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ( ITU) durante le elezioni previste per lunedì 16 novembre a Doha, Qatar. Questa mossa strategica rappresenta un tentativo di Mosca per ridurre il proprio isolamento internazionale causato dal conflitto in Ucraina e per acquisire una maggiore influenza sul controllo della tecnologia digitale globale.

Strategia Russa all'ITU e Contesto Multilaterale

Secondo quanto riportato da diplomatici delle Nazioni Unite, Mosca spera di assicurarsi due ruoli chiave all'interno dell'agenzia onu con sede a Ginevra. Le elezioni coinvolgono dozzine di posizioni che saranno decise dai 194 membri dell'ITU. Un diplomatico occidentale, che ha parlato a condizione di anonimato per la sensibilità della questione, ha dichiarato che l'elezione di questi candidati dimostrerebbe che la Russia è tornata a far parte del sistema multilaterale. Ha inoltre aggiunto che il sistema delle Nazioni Unite sta affrontando una crescente stanchezza riguardo alla crisi ucraina.

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Stanchezza da Guerra e Cambiamenti Diplomatici

Alcuni diplomatici osservano che la Russia sta capitalizzando su un crescente senso di stanchezza nei confronti della guerra per cercare posizioni che possano aumentare la sua influenza. Si nota una riluttanza crescente da parte di vari stati a opporsi pubblicamente a Mosca. Molti paesi stanno iniziando a ricostruire relazioni commerciali e di sicurezza con la Russia, il che riduce la volontà di contrastare attivamente Mosca nelle sedi delle Nazioni Unite. Questa dinamica si differenzia rispetto agli anni precedenti, dove l'isolamento era più marcato.

Precedenti Fallimenti e Opportunità Attuali

Le possibilità di successo della Russia appaiono ora più alte rispetto al passato recente. Lo scorso anno, Mosca non è riuscita a ottenere un seggio nel consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel 2023, la Russia non ha raccolto voti sufficienti per rientrare nel Consiglio per i diritti umani con sede a Ginevra, il principale organo Onu in materia di diritti umani. Oggi, alcuni stati vogliono normalizzare le relazioni con la Russia, creando un terreno più fertile per i suoi obiettivi diplomatici.

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Impatto Ucraino e Difese Tecnologiche

L'ambasciatore ucraino all'Onu a Ginevra, Yevhenii Tsymbaliuk, ha sottolineato la gravità della situazione per il proprio paese. Ha dichiarato che gli attacchi russi hanno causato oltre 2,5 miliardi di dollari di danni alle telecomunicazioni in Ucraina, escludendo i cyberattacchi. L'ITU, fondata nel 1865 per armonizzare i servizi telegrafici, alloca lo spettro radio globale e aiuta a stabilire standard per l'intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti. I paesi competono per queste posizioni perché garantiscono influenza su temi cruciali come gli standard AI e l'allocazione dello spettro.

Conseguenze Future e Ruoli Chiave

Doreen Bogdan-Martin degli Stati Uniti è stata rieletta Segretaria Generale dell'ITU a Doha giovedì scorso. Tuttavia, i diplomatici occidentali si preoccupano delle implicazioni di avere la Russia in posizioni di leadership. L'ITU ha precedentemente accolto lamentele relative all'interferenza russa nei segnali satellitari. Una proposta guidata dalla Lithuania mira a misure più forti contro tali attacchi. La Russia compete per due posti nel Radio Regulations Board contro Georgia, Azerbaigian, Kazakistan e Uzbekistan, e cerca una posizione nel consiglio da 48 membri che influisce su bilancio e strategia.