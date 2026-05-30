Russia richiama ambasciatore dall'Armenia per protesta contro riavvicinamento all'UE

La Russia ha richiamato il suo ambasciatore in Armenia per consultazioni in segno di protesta per l'avvicinamento di Yerevan all'Unione Europea, in vista delle elezioni del 7 giugno. L'Unione Economica Eurasiatica minaccia di sospendere l'Armenia.

La Russia ha richiamato il suo ambasciatore in Armenia , Sergei Kopyrkin, a Mosca per consultazioni, in segno di protesta per il crescente riavvicinamento di Yerevan all' Unione Europea .

La decisione, annunciata sabato dal ministero degli Esteri russo, arriva a pochi giorni dalle elezioni parlamentari del 7 giugno, in cui il partito del primo ministro filo-occidentale Nikol Pashinyan è dato in vantaggio nei sondaggi. Mosca considera le mosse dell'Armenia verso Bruxelles come un tentativo di allontanarsi dall'influenza russa, nonostante la dipendenza economica del paese caucasico dalla Russia, che include forniture energetiche e legami commerciali.

Il ministero ha dichiarato che il richiamo è dovuto a "passi compiuti dalla leadership armena verso il riavvicinamento all'Unione Europea", sottolineando la gravità della situazione nelle relazioni bilaterali. L'Unione Economica Eurasiatica, un blocco guidato dalla Russia che include altre ex repubbliche sovietiche, ha minacciato di sospendere l'Armenia qualora dovesse procedere con la richiesta di adesione all'UE. L'organizzazione ha chiesto a Yerevan di indire un referendum sulla questione, nel tentativo di frenare la deriva occidentale del paese.

Intanto, i sondaggi per le elezioni di giugno mostrano il partito di Pashinyan in testa, con un margine significativo sull'opposizione filo-russa. Il presidente statunitense Donald Trump ha espresso il suo sostegno a Pashinyan, che era salito al potere nel 2018 dopo una rivoluzione popolare ed era stato riconfermato nel 2021. Questo appoggio ha ulteriormente irrigidito le posizioni di Mosca, che vede l'ingerenza occidentale come una minaccia diretta alla propria sfera di influenza.

Le tensioni tra Armenia e Russia sono aumentate dopo che Yerevan ha accusato Mosca di non averla protetta durante il conflitto con l'Azerbaigian per la regione del Nagorno-Karabakh. Questo territorio, abitato da armeni etnici, era stato conteso per decenni ed è stato riconquistato da Baku nel 2023, dopo una breve campagna militare.

L'Armenia, che formalmente fa ancora parte dell'alleanza militare CSTO guidata dalla Russia, ha visto fallire il meccanismo di difesa collettiva, spingendo il governo a cercare nuovi partner di sicurezza. La Russia, dal canto suo, accusa le potenze occidentali di sfruttare la situazione per indebolire la sua influenza post-sovietica, in un contesto di crescente competizione geopolitica. La crisi diplomatica rischia di avere ripercussioni anche sulla stabilità del Caucaso meridionale, mentre l'Armenia cerca di bilanciare le sue relazioni tra Est e Ovest





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