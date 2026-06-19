Russia's Energy Exporter Begins Fuel Purchases in Unspecified Asian Country, Opening Up to Unpredictable Scenarios

Russia's largest energy exporter is now starting to buy fuel in an unspecified Asian country, which could have significant implications for the global energy market. The move highlights the country's transformation from a major exporter to an importer, raising concerns about potential energy supply disruptions and geopolitical tensions.

Una delle maggiori esportatrici di energia mondiale sta ora iniziando, secondo le fonti russe intervistate da Reuters, a acquistare carburante in un Paese imprecisato dell'Asia, e la prima fornitura dovrebbe arrivare via nave già questo mese.

In precedenza, sostengono le stesse fonti, Mosca avrebbe già tamponato le urgenze acquistando combustibile dalla Bielorussia e dal Kazakhstan, ma la produzione della prima, che fondamentalmente processa il petrolio russo, è troppo scarsa, e il potenziale energetico del secondo è già diretto verso altri consumatori europei e asiatici. La trasformazione di quella che una volta, agli albori del regno di Vladimir Putin, ambiva a posizionarsi sulla scena globale come 'superpotenza energetica', in un Paese importatore non segna solo una svolta economica inimmaginabile fino a poche settimane fa, ma apre potenziali scenari di crisi difficilmente gestibili





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russia Energy Exporter Fuel Purchases Asian Country Global Energy Market Energy Supply Disruptions Geopolitical Tensions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

G7: Macron annuncia sostegno rafforzato all'Ucraina contro RussiaIl Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato, in un video sui social, che il G7 ha deciso di aumentare il sostegno all'Ucraina per difendersi da attacchi missilistici e di droni, nonché di proiettare la propria potenza più a fondo nel territorio. Inoltre, è stata concordata una maggiore pressione sulla Russia, in particolare sulle sue risorse petrolifere e di gas utilizzate per finanziare la guerra. Questo vertice del G7 è definito un momento di risveglio strategico con gli alleati uniti nell'agire a fianco di Kiev per difendere valori e unità.

Read more »

Maturità, l'appello di Coldiretti: 'Energy drink aumentano l'ansia'Leggi su Sky TG24 l'articolo Maturità, l'appello di Coldiretti: 'Evitare abuso di energy drink, aumentano l'ansia'

Read more »

Ucraina Russia, news guerra oggi: pioggia di droni su ZaporizhzhiaUn morto e sette feriti. Macron: 'G7 sosterrà Kiev ancora più fortemente affinché possa difendersi'

Read more »

Danimarca: 850 soldati schierati in Lettonia per contrastare la RussiaIl ministro della Difesa danese, Jeppe Bruus, ha annunciato che l'esercito danese schiererà un battaglione di 850 soldati in Lettonia, paese membro della NATO, in autunno, subentrando al contingente svedese che era di stanza nella regione. Questa decisione arriva in un momento in cui l'Europa si sta assumendo maggiori responsabilità per la propria sicurezza, nonostante le critiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Read more »