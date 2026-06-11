The Kremlin spokesman, Dmitry Peskov, dismissed the prospect of new European Union sanctions against Russia's banks, stating that they have been operating under sanctions for a long time and this has not affected their profitability. The EU has proposed a new package of sanctions against Russia for its war in Ukraine, targeting the country's banks and crypto networks to weaken its financial system.

Il vessillo russo sventola sulla cupola dell’edificio del Senato del Cremlino dietro la Torre Spasskaya, nel centro di Mosca, Russia , il 4 maggio 2023. La portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto alle preoccupazioni riguardo alle nuove sanzioni dell’Unione Europea contro le banche russe affermando che esse già operano sotto sanzioni da tempo e che questo non ha impedito loro di fare profitti.

La Russia ha risposto alle proposte di nuove sanzioni dell’Unione Europea per la guerra in Ucraina, affermando che le banche russe già operano sotto sanzioni e che questo non ha impedito loro di fare profitti. La Russia ha anche risposto alle preoccupazioni riguardo alla stabilità finanziaria affermando che le banche russe già operano sotto sanzioni da tempo e che questo non ha impedito loro di fare profitti.

La Russia ha risposto alle preoccupazioni riguardo alla stabilità finanziaria affermando che la situazione economica generale è sotto controllo e che la banca centrale sta monitorando la situazione molto da vicino e sta prendendo le misure necessarie per mantenere questa stabilità





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