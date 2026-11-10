In Russia si discute se vietare la pizza nelle mense scolastiche, ma il regolamento SanPiN non la esclude e vieta solo insaccati affumicati e fritti.

Nella Federazione Russa si discute in questi giorni se vietare la pizza nelle mense scolastiche, un tema che da tempo preoccupa le istituzioni di Mosca. Il dibattito è stato alimentato da un esponente politico russo che, sul proprio canale Telegram, ha sostenuto che la pizza non sia solo un alimento, ma un simbolo di un modello alimentare estraneo alla tradizione nazionale. La questione riguarda quindi il contenuto dei pasti che vengono serviti ai bambini e ai ragazzi nelle scuole.

Il dibattito sulla pizza nelle mense russe

Il messaggio pubblicato su Telegram denuncia che un'intera generazione sarebbe cresciuta a base di fast food straniero e non saprebbe più riconoscere piatti tradizionali come la kulebyaka, una torta salata di origine russa. Nello stesso post, la pizza viene definita come un prodotto legato a un Paese considerato ostile, accusato di fornire armi al regime di Kiev. Le motivazioni sono dunque di natura ideologica e legate al conflitto in corso.

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Il dibattito si è poi spostato dalle ragioni politiche ai possibili benefici per la salute degli studenti. Diverse voci, comprese quelle di figure conservatrici e nazionaliste, hanno messo in evidenza che il cibo è apolitico e molto amato dai cittadini della Federazione. La tesi condivisa da chi difende la pizza è che la salute dei bambini dipenda dalla qualità degli ingredienti, non dalla provenienza del piatto.

Le regole SanPiN sulle mense scolastiche

Le regole sanitarie della Federazione Russa, note con la sigla SanPiN, non vietano la pizza agli studenti. Il regolamento consente la pizza come pietanza in generale, mentre esclude espressamente gli insaccati affumicati e i prodotti fritti. Il criterio è dunque igienico-sanitario e non riguarda l'origine italiana del piatto.

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La normativa russa, quindi, non si pronuncia sull'italianità dei piatti né, più in generale, sull'origine delle preparazioni che arrivano nelle mense scolastiche. Anche la kulebyaka, tanto elogiata da Borodin, sarebbe esclusa dalle mense in caso di mancato rispetto di determinati standard. Il messaggio di Borodin, citato nel dibattito, lascia intendere che il rispetto delle regole valga per ogni piatto, indipendentemente dalla sua tradizione.

Le critiche del pizzaiolo Gino Sorbillo

Il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo ha commentato la vicenda affermando che, in questo momento, i russi starebbero sbagliando su più fronti. Tra gli errori citati da Sorbillo figura la scarsa chiarezza del SanPiN sul tema, un punto che secondo lui alimenta la confusione tra regole sanitarie e scelte politiche. La posizione del pizzaiolo mette così in luce il contrasto tra il testo normativo, che non vieta la pizza, e il clima del dibattito pubblico.

Il caso evidenzia una distanza tra ciò che stabilisce la normativa sanitaria e ciò che viene discusso nei messaggi politici. Mentre le regole fissano standard su ingredienti e preparazioni, il dibattito si concentra sull'identità alimentare e sul rapporto con i Paesi considerati ostili. Al momento, il regolamento SanPiN resta il riferimento che determina cosa può essere servito nelle mense scolastiche russe.