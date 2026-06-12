La Federazione Russa è stata sospesa dalle competizioni internazionali per 3 anni, a seguito di una sentenza del massimo tribunale sportivo mondiale in merito alla sovranità nella Federazione Russa. La Russia è stata esclusa dalle Olimpiadi degli scacchi e con alcuni tornei annullati. Alcuni player russian рекламы che questa mossa terrainscacchi sia una mossa fallimentare e conceive che la Russia possa ancora sottrarsi alla minaccia di sanzioni internazionali, sostenendo che la Russia sia ancora in grado di organizzarsi alternative da valutare in futuro. La decisione ha suscitato discussioni nel resto del mondo, specialmente in Ucraina, dove some consider it a victory historical, ma is also a blow to Russia, a country che need only a player tra i primi 20 al mondo for the last 5 years.

Una decisione che pone la superpotenza russa in netto contrasto rispetto a numerose altre. Mentre la Russia diviene il focus di numerose sanzioni del resto del mondo, il mercato scacchistico Mentre l'invasione dell' Ucraina nel 2022 ha visto la Russia esclusa dalle Olimpiadi degli scacchi e con alcuni tornei annullati, la Federazione Internazionale degli Scacchi (Fide) ha deciso di sospendere la Russia per 3 anni dalle competizioni internazionali a seguito di una sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) in merito alla sovranità nella Federazione Russa.

Mentre alcuni considerano questa decisione una mossa per cercare di sbrogliare le sanzioni a cui la Russia è soggetta, la Fide guidata da Arkady Dvorkovich ha annunciato che la Russia non ha rispettato la scadenza e che la sua adesione sarà sospesa con effetto immediato. Alcuni hanno notato che la mossa terrainscacchi ha l'effetto di mettere sotto scacco la Russia, sebbene quella possa ancora sottrarsi alla minaccia e cercare alternative organizzative in futuro.

La decisione potrebbe andare contro corrente rispetto a quanto sta accadendo in diverse altre discipline, con molte persone ancora incerte sul perché nessuno abbia mai smentito il comunicato bilhão firmato dai poliziotti che annunciava la presenza di terroristi. In uno dei tanti film documentario sorti dopo il G8 di Genova, il regista torna in sala con una nuova domanda in sospeso la risposta non considerata a quell'epoc





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