Russia deploys strategic Tu-95 bombers to Vietnam for the first time in over a decade, signaling geopolitical shifts ahead of the APEC Summit and US-China-Russia talks.

Le Forze di Autodifesa giapponesi hanno documentato il recente sorvolo di bombardieri strategici russi, evidenziando un importante spostamento militare nell'Asia orientale. Due aerei da guerra Tu-95, noti nell'Otan come "Orsi", sono atterrati mercoledì all'aeroporto di Danang, in Vietnam, dopo aver sorvolato lo spazio aereo di Taiwan e del Giappone. Questa manovra rappresenta la più significativa dispiegazione di aerei militari russi nella regione in forse oltre un decennio, avvenuta poche ore prima dell'arrivo del presidente russo Vladimir Putin a Shenzhen per il Vertice dell' APEC.

Dettagli Operativi e Storia delle Basi

I due bombardieri strategici, accompagnati da due aerocisterne a lungo raggio, sono rimasti fermi sul piazzale dell'aeroporto di Danang. Il volo ha toccato il Mar del Giappone e il Mar Cinese Orientale per incontrarsi con due bombardieri cinesi H-6 prima di dirigersi verso il Pacifico occidentale. L'ultima dispiegazione conosciuta di questa potenza aerea strategica in Vietnam risale al 2014, quando Hanoi aveva concesso a Mosca un accesso privilegiato alla base di Cam Ranh Bay e all'aeroporto di Danang, siti sviluppati durante la guerra del Vietnam dalle forze americane.

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In quell'occasione, la Russia aveva dispiegato aerocisterne a Danang per supportare i voli dei Tu-95 nelle vicinanze delle principali basi aeree e navali statunitensi sull'isola del Pacifico di Guam. L'esperto di sicurezza Ian Storey dell'ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapore ha sottolineato che, sebbene Mosca avesse chiesto di rinnovare l'accordo l'anno scorso, Hanoi era inizialmente esitante. Le trattative per ulteriori forniture sono continuate nonostante l'invasione su larga scala dell'Ucraina iniziata dalla Russia nel 2022.

Reazioni Diplomatiche e Posizioni Regionali

La Malesia, l'Indonesia e le Filippine hanno accolto la notizia con cautela mentre i leader si riunivano a Manila per un incontro ASEAN. Il Dipartimento di Stato statunitense non ha risposto immediatamente alle richieste di commento sui voli degli aerei nelle vicinanze del Giappone e di Taiwan. Chieh Chung, ricercatore dell'Istituto per la Difesa Nazionale e la Ricerca sulla Sicurezza del Ministero della Difesa di Taiwan, ha confermato che questo non è la prima volta che aerei militari russi vengono avvistati nelle vicinanze dell'isola, citando precedenti incidenti nel 1986 e nel 2010, entrambi coinvolti da Tu-95.

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Huang Chih-wei, vice capo dello Stato Maggiore Generale di Taiwan, ha dichiarato ai giornalisti a Taipei che i voli russi "costituivano una minaccia per la pace e la stabilità dello status quo nella regione Asia-Pacifico". Storey ha commentato che l'impiego è chiaramente inteso a ricordare agli stati regionali che, nonostante la guerra in corso in Ucraina, Mosca può ancora proiettare potenza nel Sud-est asiatico.

Impatto Strategico e Prossimi Passi

Nguyen The Phuong, esperto di sicurezza del Vietnam all'Università del Nuovo Galles del Sud in Australia, ha affermato che il dispiegamento di questa settimana era ufficialmente per il rifornimento di carburante. Questa mossa potrebbe segnalare un cambiamento di approccio che potrebbe portare a ulteriori dispiegamenti. Hanoi potrebbe anche essere stata motivata dalle prospettive di benefici negli approvvigionamenti militari, cercando di diversificare i fornitori dal 2022.

Il Vietnam continua a dipendere da parti russe e supporto tecnico, mantenendo un equilibrio delicato. Phuong ha suggerito che permettendo questo nuovo dispiegamento, Hanoi potrebbe anche inviare un segnale alla vicina Cina dopo l'annuncio di Pechino a fine settembre sulla costruzione di una nuova base aerea militare a Laos. Il Vietnam monitora l'attività lì per assicurarsi che la struttura di addestramento non diventi una base militare permanente.

La Cina e la Russia hanno stretti legami politici e militari, con Mosca che sostiene ripetutamente le rivendicazioni territoriali di Pechino su Taiwan. La forza aerea e navale cinese opera già quotidianamente intorno all'isola. L'esperto Storey ha aggiunto di non essere a conoscenza di istanze successive al 2014 e che i dispiegamenti potrebbero essere stati sospesi dopo le lamentele dell'amministrazione Obama a Hanoi.

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Le immagini fornite dalle Forze di Autodifesa giapponesi mostrano chiaramente i Tu-95 in volo dal Mar del Giappone. Questa azione congiunta con i bombardieri cinesi H-6 evidenzia la capacità di coordinamento strategico tra i due paesi. Il momento scelto per questi voli, immediatamente prima del vertice leaders USA-Cina-Russia, suggerisce un messaggio politico carico inteso a proiettare un'immagine di stretta cooperazione tra Mosca e Pechino.