Russia-U.S. Talks on Economic and Energy Issues Continue

I colloqui tra Russia e Stati Uniti proseguono nonostante la pausa nei negoziati di pace in Ucraina

I colloqui tra Russia e Stati Uniti su questioni economiche ed energetiche proseguono nonostante la pausa nei negoziati di pace in Ucraina , ha dichiarato l'inviato speciale del Presidente Vladimir Putin , Kirill Dmitriev , aggiungendo di aver parlato con le controparti statunitensi un giorno prima.

Il Cremlino aveva detto il 18 maggio che il processo di pace tra Russia e Ucraina era sospeso, ma che Mosca si aspettava che riprendesse, con contatti tra Mosca e Washington che continuano a diversi livelli.

"Abbiamo parlato con Steve Witkoff e Jared Kushner ieri. Quindi il dialogo continua, e c''è una comunicazione costante", ha detto Dmitriev a margine della più grande conferenza economica russa, riferendosi ai negoziatori statunitensi. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Putin si sono parlati l'





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