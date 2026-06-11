L’ambasciatore russo a Roma Alexiei Paramonov ha attaccato il Quirinale in occasione della festa della Giornata della Russia, mentre le forze di Mosca hanno colpito Kharkiv e Odessa la notte scorsa. Inoltre, la raffineria di Novokuibyshevsk in Russia è stata gravemente danneggiata. Zelensky ha riferito che le Forze per Sistemi a Pilotaggio Remoto (Usf) dell’Ucraina hanno fatto danni per 40 miliardi alla Russia in un anno di attività.

L’ambasciatore russo a Roma Alexiei Paramonov è tornato ad attaccare il Quirinale in occasione della festa della Giornata della Russia: ‘Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati: la Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell’ ordine mondiale odierno ’.

Intanto, le forze di Mosca hanno colpito Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibyshevsk, nella regione di Samara. Zelensky, le forze di pilotaggio da remoto hanno fatto danni per 40 miliardi alla Russia A un anno dalla creazione delle Forze per Sistemi a Pilotaggio Remoto (Usf) dell’Ucraina, sono stati colpiti obiettivi russi di vario tipo per un valore di quasi 40 miliardi di dollari.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale, commentando il decreto che designa l’11 giugno come Giornata delle forze per sistemi a pilotaggio remoto delle forze armate dell’Ucraina. In un solo anno dalla creazione del Gruppo Usf, sono stati colpiti obiettivi russi di vario tipo per un valore di quasi 40 miliardi di dollari.

Cosa ancora più importante, si tratta di attacchi di diverso tipo, e ognuno di essi amplia la nostra capacità di salvare vite umane’, ha affermato Zelensky. L’11 giugno sarà d’ora in poi una giornata di rispetto e gratitudine verso le Forze per sistemi a pilotaggio remoto.

Garantire la continuità del sostegno multidimensionale alle istituzioni e alla popolazione ucraina, con il pieno coinvolgimento del Parlamento in ordine a qualsiasi iniziativa di potenziale grande impatto economico, iniziando a costruire un phase-out dell’impianto sanzionatorio a seguito del termine del conflitto, suggerendolo anche come leverage negoziale; ad adottare iniziative affinché le istituzioni europee assicurino pieno sostegno politico, economico e operativo alle associazioni e organizzazioni impegnate a fronteggiare le conseguenze umanitarie della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. È uno degli impegni per il governo previsto nella bozza della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Eu.

Zelensky: ‘Forze di pilotaggio da remoto hanno fatto danni per 40 miliardi alla Russia in un anno di attività’ A un anno dalla creazione delle Forze per Sistemi a Pilotaggio Remoto (Usf) dell’Ucraina, sono stati colpiti obiettivi russi di vario tipo per un valore di quasi 40 miliardi di dollari. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale, commentando il decreto che designa l’11 giugno come Giornata delle forze per sistemi a pilotaggio remoto delle forze armate dell’Ucraina.

‘In un solo anno dalla creazione del Gruppo Usf, sono stati colpiti obiettivi russi di vario tipo per un valore di quasi 40 miliardi di dollari. Cosa ancora più importante, si tratta di attacchi di diverso tipo, e ognuno di essi amplia la nostra capacità di salvare vite umane’, ha affermato Zelensky





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